پنجاب :سکولوں میں بچوں کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی عائد

پنجاب :سکولوں میں بچوں کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی عائد

لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سکولوں میں بچوں کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔

 اطلاق تمام   نجی و سرکاری سکولوں پر ہو گا،تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کوجاری مراسلہ میں ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر سکولوں میں موبائل کے استعمال پر پابندی پر عملدرآمد کروایا جائے ،طلبہ کو ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کی ترغیب دیں، شخصیت کی ڈویلپمنٹ والی سرگرمیوں میں طلبہ کی شرکت کو یقینی بنائیں۔پنجاب اسمبلی میں پیش پاس ہونے والی قرارداد کی روشنی میں مراسلہ جاری کردیا ۔

