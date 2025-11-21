امریکی ارکان کانگریس کا مریم نواز کو خط،اقدامات کے معترف ہیں:عظمیٰ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک،دنیا نیوز )امریکی ارکان کانگریس نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام خط لکھا ہے جس میں کانگریشنل پاکستان کاکس کی جانب سے اینٹوں کے بھٹوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر وزیرِ اعلیٰ پنجاب کو سراہا گیا ۔
خط میں کہا گیا کہ پاکستان کاکس جبری مشقت کے خاتمے کے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے ، اگر اس سلسلے میں کاکس کسی بھی طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں ۔ادھر وزیراطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی کانگرس نے اینٹوں کے بھٹے جدید طرز پر منتقل کرنے پر مریم نواز کی تعریف کی، وہ اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مریم نواز کا اینٹوں کے بھٹے کو جدید بنانے کا ماڈل خطے میں مثال بنا ۔