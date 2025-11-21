سپریم کورٹ نے جہاں سے روکاہاتھ بھی نہیں لگائینگے :جسٹس کیانی
دنیامیں جہاں آئینی عدالت قائم وہاں ابتدامیں دائرہ اختیارکامسئلہ رہتا ،ریمارکس بچیوں اورماں کے اغوا پر ایف آئی اے کوتحقیقات جاری رکھنے کی ہدایت
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سابق چیف ایگزیکٹو افسر پی آئی اے مشرف رسول کے وقاص اورسہیل کے ساتھ لین دین تنازعہ میں لاہور اور بہاولپور سے کم سن بچیوں اور والدہ کے اغوا کے معاملہ پر ایف آئی اے کو تحقیقات جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا تحقیقات کرکے کوئی فائنل آرڈر جاری نہ کیاجائے ،اسی کیس میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ معطل کردیا ہے اسکے مطابق چلیں گے ،آئندہ سماعت تک سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کارروائی آگے بڑھائیں گے ،سپریم کورٹ نے جہاں سے ہمیں روکا ہے اسکو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے ۔ وقاص احمد اورسہیل علیم کیخلاف درج مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد اورپنجاب پولیس کے اقدامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ پانچ جعلی مقدمے کرواکے بچیوں اور عورت کو اغوا کیا جائے کہاں کا انصاف ہے ،مدعی کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں جو جعلی پرچے کروا رہا ہے ،معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس لیے بھیجا تاکہ انھیں پتہ ہو انکی پولیس عورت کے اغوا میں ملوث ہے ، لطیف کھوسہ نے کہا آئندہ سماعت 27 نومبرکو رکھ لیں،جسٹس محسن اختر کیانی نے کہاکہ27 کو کیا پتہ میں یہاں ہونگا بھی کہ نہیں ، جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ کہیں یہ کیس بھی آئینی عدالت کا تو نہیں بنتا ؟،کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں آئینی عدالت قائم ہے وہاں ابتداء میں دائرہ اختیار کا مسئلہ درپیش رہتا ہے ، نئی ترمیم کو سمجھنے اور عمل درآمد کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا،بعد ازاں سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کردی گئی۔