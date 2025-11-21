ناقص سروس ، ٹیلی کام کمپنیوں کو 5سال میں 6 کروڑ 89 لاکھ جرمانہ
اسلام آباد(دنیا نیوز ) سرکاری دستاویزات کے مطابق گزشتہ 5 برس میں پی ٹی اے نے غیر معیاری سروس فراہم کرنے پر مختلف ٹیلی کام آپریٹرز کو مجموعی طور پر 6 کروڑ 89 لاکھ روپے کے جرمانے کیے جبکہ اسی مدت کے دوران 39 شوکاز نوٹس اور 17 وارننگ لیٹرز بھی جاری کیے ۔
رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی 9 ہزار موبائل سائٹس نیٹ ورک دستیابی کے مسائل کا شکار ہیں، طویل لوڈشیڈنگ، رائٹ آف وے کے مسائل، تجارتی بجلی تک محدود رسائی، بجلی چوری اور تخریب کاری کے واقعات بھی نیٹ ورک میں خلل کا باعث بن رہے ہیں۔ خیبرپختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں سروس کا معیار خطرناک حد تک گر گیا ہے ۔پی ٹی اے کو سال کی پہلی ششماہی میں سروس سے متعلق 8 ہزار سے زائد شکایات موصول ہوئیں جن میں سے 99فیصد حل کر دی گئی ہیں۔رواں سال کے دوران کوالٹی چیک کے لیے 89 پلانڈ سروے اور 78 کمپلینٹ بیسڈ سروے مکمل کیے گئے ۔