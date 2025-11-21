صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپوزیشن لیڈر کیلئے اچکزئی کا نام تبدیل نہیں ہوگا :پی ٹی آئی

  • پاکستان
ہمارا نام فائنل ، بانی سے مشاورت کے بعد دیا، خط کا جواب ضرور دیں گے اچکزئی آئینی طور پر اسمبلی کا حصہ ،نام پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں،عامر ڈوگر

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کے لئے محمود خان اچکزئی کے نام پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا ۔قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف وہیپ عامر ڈوگر نے ’’ردعمل ‘‘ میں کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے مشاورت کے بعد خط کا جواب دیا جائے  گا، ہمارا اپوزیشن لیڈر کیلئے محمود خان اچکزئی کا نام فائنل ہے ،بانی تحریک انصاف سے مشاورت کے بعد محمود خان اچکزئی کا نام دیا گیا تھا،اپوزیشن لیڈر کیلئے محمود خان اچکزئی کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا، گزشتہ دو ماہ سے اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہے جس دوران 27 ترمیم کو پاس کرایا گیا،محمود خان اچکزئی آئینی طور پر اسمبلی کا حصہ ہیں انکے نام پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں،یہ ہمارا آئینی حق ہے اس میں حکومت کو تاخیر نہیں کرنی چا ہئے ،عامر ڈوگر نے کہا کہ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے خط کا جواب دیا جائے گا۔

