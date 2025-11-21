28ویں ترمیم زیر غور نہیں،باتیں اڑائی جارہیں:وزیر قانون
وفاقی آئینی عدالت کی عمارت سے متعلق مختلف آپشنز موجود، جلد حل نکل آئیگا سیاست میں انتہا پسندی آئیگی تو ملک چلے گا نہ نظام،حل مذاکرات ہیں،اعظم تارڑ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا 28 ویں آئینی ترمیم زیر غور نہیں،اس حوالے سے صرف باتیں اڑائی جا رہی ہیں،وفاقی آئینی عدالت کی عمارت کے حوالے سے جلد حل نکالیں گے ۔انڈیپنڈنٹ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا دو تین آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، میں نے بار کو کہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں، یہ فیصلہ مشاورت سے کریں گے ۔ہائی کورٹ کو پرانی عمارت میں واپس بھیجنے کا آپشن بھی موجود ہے کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا کر دیں۔ ڈسٹرکٹ کورٹ اور وہاں کام کرنے والے وکلا بھی کہتے ہیں کہ وہاں بڑی عمارت ہے ، شاہراہ دستور پر آئینی عدالت بٹھائیں۔اسلام آباد بار والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھیجیں، ہائی کورٹ والے کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ تینوں باڈیز بار کونسل، بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار بیٹھیں اور مل کر طے کریں۔دریں اثنا سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس سے خطاب میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا سیاست میں اگر انتہا پسندی آئے گی تو ملک چلے گا اور نہ نظام چلے گا ،معاملات کا حل گفتگو اور مذاکرات سے ہے ۔