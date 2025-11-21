صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی( خبر نگار ) بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت کسی پارٹی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہ ملی، داہگل ناکے سے واپس  روانہ ہوگئے ، راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر ٹریفک کی روانی بحال کردی گئی اور پولیس ڈیوٹی کلوز ہوگئی۔اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لئے وزیراعظم کو اب کال نہیں کروں گا، اگر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس سے بات کرنے کا کیافائدہ۔انہوں نے کہا کہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر تمام راستے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں اس کے بعد کون ہے جو مجھے روک رہا ہے ؟ تین ججز کے احکامات موجود ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے آرڈر نہیں دیکھے ، عدالتی احکامات اتنے بے توقیر ہو چکے کہ ایک ایس ایچ او کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہی نہیں؟ اداروں کو اس پر فوری ایکشن لے کر اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا چاہیے اگر ادارے اپنے احکامات نہیں منواتے تو پھر ہم سے گلہ ہی نہ کریں۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ محمود اچکزئی نے جو بات کی ہے وہ تجربے کی بنیاد پر کی ہو گی، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔وفاق سے اچھا ورکنگ ریلیشن چاہ رہا تھا مجھے جو جواب ملا اس کے بعد مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں دوبارہ بتاؤں، ان کا کہنا تھا کہ وفاق ہمیں فیڈریشن یونٹ سمجھے اور ہمارے تین ہزار بلین سے زائد کے واجبات دے ، واجبات ملنے پر ہم ترقی میں جو تھوڑے پیچھے رہ گئے اسے کور کرلیں گے ، میں واضح کردوں، میں انھیں اچھی طرح جانتا ہوں یہ مجھے مکمل طور پر نہیں جانتے ۔عمران سے کسی سیاسی لیڈر، فیملی ممبر، وکیل کو نہیں ملنے دیا جاتا، جس پر تشویش ہے ، بانی کی بہنوں کو سڑک پر گرایا گیا انہیں ذلیل کیا گیا، پنجاب کی جعلی وزیراعلیٰ کو اس اقدام پر شرم آنی چاہیے ، بحیثیت عورت انہیں دوسری عورت کی عزت کرنی چاہیے ، میں نے زندہ رہ کر بھی ادھر رہنا ہے اور مر کر ادھر ہی دفن ہونا ہے پاکستان میرا ہے ، پاکستان سے علیحدگی کا جو سوچے گا وہ غدار ہو گا۔انہوں نے کہا کہ 26نومبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے ۔ 

