چیئرمین جوائنٹ چیفس کا نیول ہیڈکوارٹرز کا الوداعی دورہ
نیوی کی جنگی تیاریاں ،سمندری سرحدوں کے تحفظ کا عزم قابل ستائش:جنرل ساحر
اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا الوداعی دورہ کیا،آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات ہوئی،آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستان نیوی کی جنگی تیاریوں کی بھرپور ستائش کی اور قومی سمندری سرحدوں کے تحفظ کیلئے پاک بحریہ کے پختہ عزم کو سراہا،نیول چیف نے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا شکریہ ادا کیا اور تینوں مسلح افواج میں مشترکہ کارکردگی مضبوط بنانے میں جنرل ساحر شمشاد کے کردار کو سراہا،اس سے قبل نیول ہیڈکوارٹرز پہنچنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنرز پیش کیا گیا۔