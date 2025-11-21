صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین جوائنٹ چیفس کا نیول ہیڈکوارٹرز کا الوداعی دورہ

  • پاکستان
چیئرمین جوائنٹ چیفس کا نیول ہیڈکوارٹرز کا الوداعی دورہ

نیوی کی جنگی تیاریاں ،سمندری سرحدوں کے تحفظ کا عزم قابل ستائش:جنرل ساحر

اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا الوداعی دورہ کیا،آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات ہوئی،آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستان نیوی کی جنگی تیاریوں کی بھرپور ستائش کی اور قومی سمندری سرحدوں کے تحفظ کیلئے پاک بحریہ کے پختہ عزم کو سراہا،نیول چیف نے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا شکریہ ادا کیا اور تینوں مسلح افواج میں مشترکہ کارکردگی مضبوط بنانے میں جنرل ساحر شمشاد کے کردار کو سراہا،اس سے قبل نیول ہیڈکوارٹرز پہنچنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنرز پیش کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیا سے محروم

کاہنہ : باپ نے ڈنڈوں کے وار سے 22 سالہ بیٹی قتل کردی

اوباشوں کی لڑکے سے زیادتی کی کو شش، شور، مچانے پر تشدد

پمپ ملازم نے مبینہ طور پر کمپنی کے ہزاروں روپے خرد برد کر لئے

فضائی آلودگی کا سبب بننے والے گودام مالک کیخلاف مقدمہ

جڑانوالہ:ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak