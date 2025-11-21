ایشیائی ترقیاتی بینک صاف توانائی ترسیل منصوبے کیلئے 33کروڑ ڈالر قرض دیگا
اسلام آباد سے فیصل آباد تک 290کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن بچھائی جا ئیگی پراجیکٹ کی تکمیل سے صارفین کو سستے نرخوں پر بجلی ملے گی ، اے ڈی بی حکام
اسلام آباد (دنیا نیوز)ایشیائی ترقیاتی بینک (ADB)نے پاکستان میں کلین انرجی ٹرانسمیشن پراجیکٹ کے لیے 33 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔اس منصوبے کے تحت 500 کلو واٹ کی 290 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی جو اسلام آباد سے فیصل آباد تک گرڈ کو اپ گریڈ کرے گی۔اعلامیہ ے مطابق اس اقدام سے درآمدی فیول پر انحصار کم ہوگا اور توانائی کی سکیورٹی میں بہتری آئے گی، پراجیکٹ مکمل ہونے کے بعد صارفین کو سستے نرخوں پر بجلی فراہم کی جا سکے گی اور شمال سے جنوب کی جانب توانائی کے شعبے کے مسائل بھی حل ہوں گے ۔ایشیائی ترقیاتی بینک کے حکام کے مطابق یہ منصوبہ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں پائیدار ترقی اور کلین انرجی کے فروغ میں ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔