علیمہ عدالت پیش، بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کی استدعا
وکیل صفائی فیصل ملک اور پراسیکیوٹر ظہیر شاہ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ عدالت نے علیمہ کی یقین دہانی کے بعد سماعت 26نومبر تک ملتوی کر دی
راولپنڈی(خبر نگار )علیمہ خان نے گیارہویں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کر دی ۔ انسداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی میں پیش ہو گئیں ۔علیمہ خان کی جانب سے نمل یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹ کو ڈی فریز کرنے کی عدالت سے براہ راست استدعا کی گئی ۔ پراسیکیوشن ٹیم کے ہیڈ سید ظہیر شاہ نے دلائل دیتے ہوئے کیس کی سمری عدالت کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملزمہ اور ان کے وکلا کی جانب سے تفتیشی عمل اور عدالتی کارروائی پر کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا ۔ملزمہ فرد جرم کے بعد 12 میں سے گیارہ سماعتوں پر غیر حاضر رہیں ۔وکلاء صفائی کی جانب سے عدالتی دائرہ اختیار اور ملزمہ کے اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے سے متعلق دائر درخواستوں پر فریقین کے وکلاء سے دلائل طلب کر لئے ۔جمعرات کو اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان سمیت 11 ملزموں کے خلاف گزشتہ سال 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمہ کی سماعت کا آغاز کیا تو ملزمہ علیمہ خان نے اپنے وکلاء فیصل ملک نعیم پنجوتھا،تابش فاروق کے ہمراہ عدالت کے روبرو آ کر 11 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کر دی اور عدالت میں خود کو پیش کر دیا ۔ اس موقع پر عدالت نے ریمارکس دئیے کہ قانونی طور پر علیمہ خان اس وقت گرفتار ہیں، ملزمہ نے ہر عدالتی حکم کو نظر انداز کیا، ملزمہ ضمانتی مچلکے خارج ہونے کے باوجود عدالت پیش نہ ہو ئیں جس پر وکیل صفائی محمد فیصل ملک نے کہا کہ ملزمہ کے خلاف ہر شہر میں مقدمات درج ہیں ،ملزمہ لاہور،راولپنڈی اور کبھی اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں، اتنے مقدمات ہیں کہ ہر عدالت پیش ہونا ممکن نہیں، عدالت سے استدعا کی تھی کہ ہمیں مناسب تاریخ اور مناسب وقت دیا جائے ، دوران سماعت وکیل صفائی فیصل ملک اور پراسیکیوٹر ظہیر شاہ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس موقع پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمہ اور وکیل صفائی عدالت میں موجود ہیں، لکھ کر دیں کہ وہ 26 نومبر کو پیش ہوں گے ۔ سماعت کے دوران علیمہ خاں نے یقین دلایا وہ آئندہ عدالت پیش ہوں گی، علیمہ خان نے دوران سماعت نمل یونیورسٹی میانوالی کا اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کی بھی استدعا کی ۔ عدالت نے علیمہ خانم کی یقین دہانی کی بعد سماعت 26نومبر تک ملتوی کر دی۔