میٹرک سپلیمنٹری نتائج:لاہور بورڈ کے 45فیصد طلبہ کامیاب

  • پاکستان
میٹرک سپلیمنٹری نتائج:لاہور بورڈ کے 45فیصد طلبہ کامیاب

54 ہزار 756 امیدواروں میں سے 29 ہزار 283 ناکام قرار پائے طالبات کی کامیابی کا تناسب 55 فیصدجبکہ طلبا کا 38 فیصد ریکارڈ کیا گیا

لاہور(خبر نگار)لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک سپلیمنٹری امتحانات 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔لاہور بورڈ کے تحت سپلیمنٹری امتحان میں45فیصد طلبہ کامیاب رہے ، کل 54 ہزار 756 طلبا و طالبات نے امتحان میں شرکت کی،جن میں سے 29 ہزار 283 امیدوار ناکام قرار پائے ۔یوں مجموعی کامیابی کا تناسب45اعشاریہ 43فیصد رہا۔طالبات کا کامیابی کا تناسب 55 فیصدجبکہ طلبا کا 38 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔نتائج کا اعلان بورڈ کے سیکرٹری رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمن نے جمعرات کو پریس کانفرنس میں کیا۔

