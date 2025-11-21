کرپشن کی ذمہ دار اشرافیہ کو قرار دینا باقاعدہ چارج شیٹ
آئی ایم ایف کو چاہئے وہ اپنی شرائط اشرافیہ کو ٹارگٹ کرنے سے مشروط کرے
(تجزیہ:سلمان غنی)
آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان میں کرپشن کو مستقل اور بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے اس کا ذمہ دار سیاسی و معاشی اشرافیہ کو قرار دینا باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے ، جس کے لئے حکومت اور متعلقہ اداروں کو جوابدہ ہونا چاہئے ۔ اس لئے کہ حکومت کی جانب سے کرپشن، لوٹ مار کے خاتمہ کے لئے اعلانات اور اقدامات کے باوجود کرپشن، لوٹ مار، بدعنوانیوں ،بے ضابطگیوں میں اضافہ کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ سسٹم میں ایسی خرابی موجود ہے کہ جو اشرافیہ کے مفادات پر قدغن کی پوزیشن میں نہیں۔اس کا تجزیہ ضروری ہے کہ آخر کرپشن، لوٹ مار کا رجحان عام کیوں ہے اور اس پر قابو کیونکر نہیں پایا جا سکتا ۔
آئی ایم ایف کی رپورٹ کو حقیقت پسندانہ قرار دیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے ان تمام عوامل کی نشاندہی کر دی ہے کہ جس کے ذریعہ کرپشن اور لوٹ مار کو دوام ملتا ہے اور کوئی اس حوالہ سے باز پرس نہیں کرتا کہ خود ان اختیارات کے حامل افراد کے مفادات بھی ان سے وابستہ ہوتے ہیں ، یہ سلسلہ حکومتی سسٹم میں اتنی تقویت پکڑ چکا ہے کہ اس پر قابو پانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ نظم و نسق چلانے والے اربوں میں کھیلتے نظر آتے ہیں اور ملک اربوں کھربوں کا مقروض ہوتا جا رہا ہے ۔جہاں تک معاشی حالات اور معیشت پر اس کے اثرات کا تعلق ہے تو جب ملک میں معاشی بحران ہو اور دوسرے ملکوں میں جاکر انہیں یہاں آ کر سرمایہ کاری کا کہا جائے اور خود اپنی سرمایہ کاری دوسرے ملکوں میں ہو تو پھر کس طرح معیشت اور ملکی خزانہ مضبوط ہوگا۔ معاشی بحران میں ریاست اپنی بقا کی جنگ لڑتی نظر آتی ہے توا صلاحات کا عمل پس منظر میں چلا جاتا ہے اور مفاد پرستی مضبوطی ہو جاتی ہے ۔ لہٰذا جب تک حکومتی سطح پر کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے ،ملکی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب خود نظام میں مفادات جڑے ہوں، احتساب کا عمل کمزور ہو، عدالتی کارروائیاں سست ہوں اور عوامی دباؤ موثر نہ ہو ،لہٰذا آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تجزیہ کیا جائے تو آج کی بڑی ضرورت حقیقی احتسابی عمل کے لئے خود مختار احتسابی اداروں کا قیام ہے جس میں تقرریاں شفاف ہوں ۔
موجودہ سیاسی سسٹم کا جائزہ لیا جائے تو آج پارلیمنٹ کو جسے اصلاحات کے عمل کا ذریعہ بننا چاہئے وہاں صرف مراعات و مفادات پر اتفاق رائے ہوتا ہے ۔کئی سو گنا تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کے بعد کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سسٹم میں اصلاحات پر سنجیدہ ہوں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہاہے تو دوسری جانب قومی خزانہ معاشی و سیاسی اشرافیہ کی مراعات پر بے دریغ خرچ ہو رہا ہے اور کوئی اس کے آگے بند باندھنے کو تیار نہیں ۔البتہ جہاں تک آئی ایم ایف کی جانب سے کی جانے والی نشاندہی کا تعلق ہے تو انہوں نے نشاندہی تو درست کی ہے اور ذمہ دار بھی اشرافیہ کو ٹھہرایا ہے ، آخر آئی ایم ایف پاکستان میں مراعات یافتہ ان طبقات ،ان کی مراعات، ان کے بڑے گھروں، بڑی گاڑیوں، ان کی عیاشیوں کے عمل کو ٹارگٹ کیوں نہیں کرتا۔ اس کا سارا زور غریب عوام کے لئے سبسڈی ختم کرنے ، بجلی ،گیس، پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ اور ایسے اقدامات پر ہوتا ہے جس کا بوجھ مسائل زدہ عوام پر آتا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ حکومتیں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ ہم تو مہنگائی میں کمی لانا چاہتے ہیں ،ہمیں آئی ایم ایف اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا آئی ایم ایف کو چاہئے کہ وہ اپنی شرائط کو مراعات یافتہ اور خصوصاً سیاسی و معاشی اشرافیہ کو ٹارگٹ کرنے سے مشروط کرے ،البتہ اب بھی آئی ایم ایف سے پندرہ نکاتی اصلاحاتی عمل پر اس کی سپرٹ کے مطابق عمل درآمد کے ذریعہ مطلوبہ نتائج حاصل کئے جا سکتے ہیں۔