بھارتی فضائیہ پھرزمین بوس:دبئی ایئرشومیں تیجس لڑاکا طیارہ فضائی مظاہرے کے دوران گرکر تباہ،پائلٹ ہلاک ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز گرگئے
المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے اچانک نیچے آیا،زمین سے ٹکرا کر دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے ،انڈین ایئر فورس کا وجوہات جاننے کیلئے تحقیقات کا اعلان دبئی ایئر شو میں طیارہ گرنے کا پہلا واقعہ ، تیجس کا دوسرا حادثہ ،اس طیارے میں غیر ملکی خریداروں کی دلچسپی محدود رہی ،تیجس مارک IIپر کام جاری ہے :دفاعی تجزیہ کار
دبئی(نیوز ایجنسیاں )دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی ساختہ تیجس لڑاکا طیارہ فضائی مظاہرے کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس سے پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب بھارت اپنی دفاعی صنعت کو تیزی سے مقامی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا ۔سرکاری ادارہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ (HAL)بھاری پیمانے پر آرڈرز پر کام کر رہا تھا ،واقعہ کے بعد کمپنی کے شیئر ز کی قدر گر گئی ۔بھارتی میڈیا حالیہ دنوں میں اس طیارے کو پاکستان کیلئے ڈراؤنا خواب قرار دے رہا تھا ۔حادثہ جمعہ کی دوپہر دبئی کے المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس وقت رونما ہوا جب طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے اچانک نیچے آیا اور زمین سے ٹکرانے کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے ۔ ایئر شو کے تمام فضائی مظاہرے فوری طور پر روک دئیے گئے جبکہ ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثہ کا رخ کیا۔ انڈین ایئر فورس نے اس حادثے کی وجوہات جاننے کیلئے تحقیقات کا اعلان کیا ہے ۔یہ حادثہ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے ایئر شو میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے ، پہلے دو بڑے پیرس اور برطانیہ کے فارنبورو ایئر شو ہیں ۔
چند روز سے سوشل میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں بھی تھیں کہ ایئر شو میں رکھے گئے اس لڑاکا طیارے کے فیول ٹینک سے تیل کا اخراج ہوتا رہا لیکن بھارتی حکومت کی جانب سے تردید کی گئی۔ تیجس کو پیش آنے والا یہ دوسرا حادثہ ہے ، اس سے قبل مارچ 2024 میں انڈیا کی مغربی ریاست راجستھان میں بھی ایک تیجس طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ برطانیہ میں مقیم دفاعی تجزیہ کار فرانسس ٹوسا کے مطابق یہ پہلا مکمل طور پر ملکی بھارتی لڑاکا طیارہ ہے جو غیر ملکی ڈیزائن پر مبنی نہیں ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تیجس میں غیر ملکی خریداروں کی دلچسپی محدود رہی ہے اور تیجس مارک II پر کام جاری ہے ۔ بھارت ہفتہ بھر چلنے والے ایئر شو میں ممکنہ غیر ملکی خریداروں کی دلچسپی کا جائزہ لے رہا تھا جو عالمی ہتھیاروں اور مسافر طیاروں کی مارکیٹ کیلئے اہم ایونٹ ہے اور اپنے دلیرانہ فضائی مظاہروں کیلئے مشہور ہے ۔ دبئی ایئر شو 2025 کی ویب سائٹ کے مطابق اس ایونٹ میں 1500کمپنیوں کے نمائندوں اور ایک لاکھ 48ہزار سے زیادہ شرکاء نے شرکت کی ہے ۔ قبل ازیں اس سال مئی میں پاکستان سے مختصر جنگ کے دوران بھارت کے 7جنگی طیارے تباہ ہوئے تھے ۔تیجس سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شعلہ یا چمک ہیں۔
تیجس انڈیا کا پہلا مکمل طور پر دیسی ساختہ لڑاکا طیارہ ہے جو سنگل انجن ہے اور جس میں لگائے گئے پچاس فیصد سے زیادہ حصے انڈیا میں تیار کئے جاتے ہیں۔ماہرین کے مطابق اس طیارے میں مقامی سطح پر تیار کیا گیا ریڈار نصب ہے ،تیجس مارک 1 اے لڑاکا طیارے کی لاگت قریب 550 کروڑ روپے ہے ، جو سخوئی 30 ایم کے آئی لڑاکا طیارے سے 120 کروڑ روپے زیادہ ہے ۔اسرائیل میں تیار کردہ ریڈار جیسے بہت سارے جدید آلات اس میں شامل کئے گئے ہیں۔یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب انڈین فضائیہ کے کسی لڑاکا طیارے کو حادثہ پیش آیا ہو۔ اس سے قبل انڈین ایئر فورس کے مگ 21 طیاروں کو پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے انہیں اُڑتے تابوت کا بھی خطاب دیا جاتا تھا۔2012 میں انڈیا کے اس وقت کے وزیر دفاع اے کے انتونی نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ روس سے خریدے گئے 872 مگ 21 طیاروں میں سے نصف گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔