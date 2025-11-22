قومی 6اور پنجاب اسمبلی کی 7نشستوں پر کل ضمنی الیکشن کانٹے کا مقابلہ،فوج تعینات
لاہور ،ہری پور ، فیصل آباد ،ساہیوال ، ڈی جی خان ، سرگودھا ، مظفر گڑھ، میانوالی میں ضمنی انتخابات ہوں گے ،عام فورسز دوسرے اور فوج تیسرے درجے پر تعینات ہوگی این اے 129لاہور کی نشست میاں اظہر کی وفات اور دیگرنااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھیں ،ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سہیل آفریدی الیکشن کمیشن طلب ، طلال ، رانا ثنا کو جرمانہ
اسلام آباد (وقائع نگار، نیوز ایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک )قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل اتوار کو ضمنی انتخابات ہونگے ، امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو گا ۔وزارت داخلہ نے 23 نومبر کو ضمنی الیکشن کے لئے سول آرمڈ فورسز اور پاک فوج کی تعیناتی کا آرڈر جاری کر دیا، فوج اور سول عام فورسز کو درجہ اول کے مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل ہوں گے ۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے آ رٹیکل 220 اور 245 کے تحت فوج طلب کی گئی۔ ضمنی انتخابات این اے 18 (ہری پور)، این اے 96(فیصل آباد-II)، این اے 104 (فیصل آباد-X)، این اے 143 (ساہیوال -III)، این اے 185 (ڈیرہ غازی خان-II)، این اے 129 (صفحہ5بقیہ نمبر1)(لاہور-XIII)، پی پی 73 (سرگودھا-III)، پی پی 98 (فیصل آباد-I)، پی پی 115 (فیصل آباد-XVIII)، پی پی 116 (فیصل آباد-XIX)، پی پی 203 (ساہیوال-VI)، پی پی 269 (مظفرگڑھ-II) اور پی پی 87 (میانوالی-III) میں ہونگے ۔
این اے 129 لاہور کی نشست پی ٹی آئی کے میاں محمد اظہر کی وفات کی بنا پر خالی ہوئی تھی جبکہ دیگر قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستیں اراکین کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھیں ،قومی اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب ،سنی تحریک کے سربراہ حامد رضا، رائے حیدر، رائے حسن، رائے مرتضیٰ، زرتاج گل ، انصر اقبال اور جنید افضل کو عدالت کی جانب سے سزاسناکر نااہل قرار دیا گیا تھا۔ پی پی 269 مظفر گڑھ کے علمدار عباس نے استعفیٰ دے دیا تھا ۔ ادھر وزارت داخلہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق ضمنی الیکشن کے دن سے عام فورسز دوسرے درجے پر بطور کوئیک ری ایکشن فورس تعینات رہیں گی۔ پاکستانی فوج بطور کوئیک ری ایکشن فورس تیسرے درجے پر تعینات رہے گی۔رینجرز کو فوری ردعمل یونٹس کے طور پر تیسری دفاعی پرت میں خدمات فراہم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ 22 تا 24 نومبر کے دوران ضابطہ فوجداری کے مطابق کسی بھی خلاف ورزی، ہنگامی صورتحال یا جرم کے ارتکاب کی صورت میں خلاصہ کارروائی عمل میں لا سکیں گے ۔تعینات فورسز کو انسدادِ دہشت گردی ایکٹ کے تحت مکمل اختیارات حاصل ہوں گے ۔علاوہ ازیں الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ کے لیے بھی کنٹرول روم قائم کر دیا ہے ۔ادھر حویلیاں جلسے میں دئیے گئے متنازعہ بیان کا نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اور ضمنی الیکشن کی امیدوار شہرناز عمر ایوب کو آج طلب کرلیا ۔
الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور الیکشن میں تعینات عملے کو دھمکیاں دیں اور جلسے میں موجود عوام کو اکسانے کی کوشش کی، اس موقع پر ان کے ساتھ ایک مفرور مجرم بھی موجود تھا جس کی اہلیہ ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں۔ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا وزیراعلیٰ کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے انتظامیہ اور ووٹر کی جان کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے ۔وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور رانا ثنا اللہ کو الیکشن قوانین کی خلاف ورزی پر ڈسٹرکٹ آفیسر نے 50 ، 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کردیا جبکہ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور معاون خصوصی حذیفہ رحمن کو نوٹس جاری کر دیا۔ڈی آر او کی جانب سے رانا ثنا اللہ کو نوٹس جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ رانا ثنا نے پی پی 116 میں رانا شہریار کی ریلی میں شرکت کی اور خطاب کیا۔نوٹس میں حکم دیا گیا کہ رانا ثنااللہ آج ڈی آر او کے سامنے پیش ہوں۔ الیکشن کمیشن نے امیدوار بلال چودھری کو بھی نوٹس جاری کر دیا ۔الیکشن کمیشن نے این اے 18 ہری پور ضمنی الیکشن کے حوالے سے ن لیگ کے رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی کی جانب سے انتخابی عملے کو دھمکیاں دینے پر نوٹس لے لیا ہے ۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہری پور نے مرتضیٰ جاوید عباسی اور ان کے حریف امیدوار بابر نواز کو آج طلب کرلیا تاکہ ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی جا سکیں۔مرتضی ٰجاوید عباسی نے حالیہ ایک جلسہ میں انتخابی عملے کو دھمکیاں دیں۔