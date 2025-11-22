دہشتگردوں کی معاونت ختم کرنے تک افغانستان سے تجارت بند رہیگی:دفتر خارجہ
پاکستان نے ہمیشہ سکیورٹی اور تجارت کو الگ رکھنے کی کوشش کی مگر افغانستان سے مسلسل ملک پر حملے ہورہے ہیں حسینہ واجد کو سزا بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ،ترکیہ وفد کے دورہ کی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا،طاہر اندرابی کی بریفنگ
اسلام آباد (وقائع نگار،نمائندہ دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک)ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہاہے پاکستان کے پاس افغانستان کے ساتھ تجارت بند کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ افغانستان نے پاکستان کے تاجروں اور تجارت پر بھی حملے کیے ۔پاکستان اپنے شہریوں کی زندگی کی قیمت پر افغانستان کے ساتھ تجارت نہیں کرسکتا۔ دہشتگردوں کی معاونت ختم ہونے تک تجارت بند رہے گی۔پاکستان نے ہمیشہ سکیورٹی اور تجارت کو الگ رکھنے کی کوشش کی مگر افغانستان سے مسلسل ملک پر حملے ہورہے ہیں ،حسینہ واجد کو سزا بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے ،ترکیہ کے وفد کے دورہ کی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا،عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ دی ۔ پاک ، افغان تجارت پر ترجمان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہم نے افغانستان کے ساتھ تجارت معطل کی ہے اس کی وجہ افغانستان کی جانب سے دہشتگردوں کو سپورٹ کرنا ہے ۔افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں استعمال ہورہی ہے ۔افغان شہری افغانستان کی سرزمین سے مسلسل پاکستان پر حملہ آور ہورہے ہیں۔ترجمان نے کہا شیخ حسینہ واجد کو سزا کا معاملہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے ۔ بنگلہ دیش کے لوگ اپنے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہاہم پاک بھارت تناؤ میں کمی کے لیے امریکی کردار کو سراہتے ہیں، غزہ میں بھی امریکی کردار کو سراہتے ہیں۔
انہوں نے کہا پاکستان ترکیہ کے صدر کے ثالثی وفد پر بیان کا خیر مقدم کرتا ہے ۔ ترکیہ وفد کا دورہ نائب صدر کے غیر ملکی دوروں کی وجہ سے التوا کا شکار ہوا۔ بہت سے ممالک نے پاک افغان ثالثی کی بات کی ہے ، وقت آنے پر ثالثی کی بات پر ردعمل دیں گے ،ترکیہ وفد کے دورہ پاکستان کے لیے ابھی تک تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر کے بھارتی وزیراعظم کے حوالے سے جنگ نہ کرنے کے بیان کو معتبر سمجھتے ہیں۔ امریکی کانگریس رپورٹ ایک تحقیقی رپورٹ ہے ۔ترجمان نے کہاکہ افغانستان میں ہمارا ،افغانستان کا یہاں سفارت خانہ کھلا ہے ۔دونوں سفارتخانوں سے مواصلاتی چینل کھلے ہوئے ہیں۔ترجمان کا کہنا ہے افغان رہنماؤں کا 4 ہزار خودکش بمبار پاکستان بھیجنے کا اعلان ہمارے موقف کی تصدیق ہے ۔یہ ظاہر کرتا ہے کہ افغان سرزمین فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ہاتھوں دہشت گردی کے لئے استعمال ہو رہی ہے ۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت افغانستان کے ہاتھوں ہمارے شہریوں کے قتل عام کا لائسنس نہیں ۔ امریکی ڈالرز پاکستانیوں کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں۔انہوں نے کہا ابھی تک ایران کی جانب سے پاک ،افغان طالبان تنازع میں ثالثی پر عملی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ ہم ایران کی اجازت شدہ حدود میں یورینیم کی افزودگی کی حمایت کرتے ہیں۔پاکستان نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ ترجمان نے کہا اسرائیلی افواج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں جارحیت اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بھارت مسلسل مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی کوششیں کر رہا ہے ۔ پاکستان عالمی برادری، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے ۔