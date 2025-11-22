دوسرے روز بھی محکموں کا احتساب:پانی کی ہر بوند بچانے پر توجہ دی جائے:مریم نواز
تفصیلی بریفنگ،جاری منصوبوں پر پیشرفت کی کڑی سکروٹنی، کامیابیوں کا ناقابل تردیدریکارڈ ، نئے فیصلہ کن اقدامات کئے گئے سالٹ ویلی میں سرمایہ کاری کیلئے 5کروڑ تک بلاسود قرض دینے کا فیصلہ،وزیراعلیٰ سے فلپائنی سفیر کی ملاقات
لاہور(سٹاف رپورٹر،نیوز ایجنسیاں)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پوری پنجاب کابینہ اور تمام محکموں کا سخت احتساب کیلئے دوسرے روز بھی اجلاس کیا۔ وزیراعلیٰ کو تمام ڈیپارٹمنٹس کی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر محکموں میں جاری منصوبوں پر پیشرفت کی کڑی سکروٹنی جاری جبکہ کامیابیوں کا ناقابل تردیدریکارڈ اور نئے فیصلہ کن اقدامات کیے گئے ۔ وزیراعلیٰ کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل محکمانہ پر فارمنس ریویو اجلاس میں پنجاب میں شاندار کامیابیوں کی طویل فہرست پیش اورمستقبل کے بڑے فیصلے بھی کیے گئے ۔ اجلاس میں بتایا گیا 33 ارب روپے کے تاریخی ریونیو کے ساتھ پنجاب مائنز اینڈ منرلز نے کارکردگی کا نیا معیار متعین کر دیا ہے ۔ صرف ایک سال میں کلینک آن ویل سے 1 کروڑ 65 لاکھ مریضوں کا علاج ہوا۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک سے مجموعی طور پر 46لاکھ 72ہزار مریض مستفید ہوئے ۔ مریم نواز ہاسپٹل میں 16 ہزار 700 سے زائد کامیاب سرجریاں کی گئیں۔ اجلاس کو بتایا گیا 17ہزار سے زائد ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور ذیابیطس ٹائپ ون مریضوں کوگھر پر ادویات کی فراہمی کی گئی۔ سیلاب کے دوران میڈیکل کیمپ، کلینک آن ویل، فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن بوٹ پر ساڑھے 12 لاکھ مریضوں کا علاج کیا گیا۔ مائنز اینڈ منرلز راشن کارڈ پروگرام کے تحت 17,655 ورکرز کو کارڈ مل گئے اور 40 ہزار سے زائد بینک ٹرانزیکشنز کے ذریعے 12 کروڑ روپے براہِ راست ورکرز تک پہنچے ۔
وزیر اعلیٰ نے آئندہ سیلاب سے تحفظ اور ریلیف ریسکیو کیلئے جنگی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا حکم دیا۔ وزیراعلیٰ نے بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کیلئے عارضی واٹر ٹینک استعمال کرنے اور رابطہ نہروں کی آبی استعداد کم ہونے پر ضروری اقدامات کی ہدایت کی ۔ اجلاس میں ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کو فلڈ ایمرجنسی صورتحال کیلئے ضروری بنیاد پر سٹاف رکھنے کی مشروط اجازت بھی دی گئی۔ وزیراعلیٰ نے کہا سیلاب آنے سے پہلے پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔ پانی کی ہر بوند کے بچاؤ پر توجہ دی جائے ۔انہوں نے کہا کہ پنجاب کا شعبہ صحت کامیابیوں کی بنیاد پر کیس سٹڈی کی حیثیت رکھتا ہے ۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں تین سے چار ماہ کے اندر سہولت بازار قائم ہوجائیں گے ۔ چاہتے ہیں ہرمریض کو انسولین گھر پر ملے ، لائن میں نہ لگنا پڑے ۔ پنجاب نے ثابت کر دیاپرفارمنس اور احتساب میں کوئی ثانی نہیں۔پنجاب حکومت نے صرف ڈیرھ برس میں وہ کام کر لئے جو دہائیوں میں نہ ہو سکے ۔اجلاس میں پنجاب بھر میں اوسطاً45منٹ کے فاصلے پر امراض قلب کے علاج کی سہولت فراہم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے 313دیہی مراکز صحت کو 30جون تک مکمل آؤٹ سورس کرنے کا ہدف مقررکیا۔ اجلاس میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان رابطے کیلئے ٹیلی میڈیسن سسٹم نافذ کرنے فیصلہ کیا گیا ۔ تمام ہسپتالوں میں ہیلتھ انفارمشین مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کی ہدایت، مریض اور ڈاکٹر دونوں ڈیٹا دیکھ سکیں گے ۔
مریم نواز نے وزیر آبپاشی اور سیکرٹری آبپاشی کو حالیہ سیلاب کے دوران عمدہ کارکردگی پر شاباش دی۔ اجلاس میں وزیراعلیٰ ویلیو ایڈیشن فنانسنگ برائے پنک سالٹ پراجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ سالٹ ویلی میں سرمایہ کاری کیلئے پانچ کروڑ تک بلاسود قرضے دیئے جائیں گے ۔وزیراعلیٰ مریم نواز سے فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمینوئیل آر فرنینڈز نے ملاقات کی جس میں دوطرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، دفاعی تعاون اور عوامی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سیاسی، آئینی اور پارلیمانی تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں فلپائن اور پنجاب کے مابین اشتراک کار مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔وزیراعلیٰ نے فلپائنی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ،مکمل تعاون اور سہولیات کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے فلپائن میں حالیہ زلزلوں اور طوفان سے انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا ۔مریم نواز نے کہا ہے ٹیلی ویژن شہریوں کو باخبر رکھنے ، جمہوری شرکت کی حمایت کرنے اور حکومتوں کو جوابدہ ٹھہرانے میں مدد کرتا ہے ۔ٹیلی ویژن کے عالمی دن پراپنے پیغام میں انہوں نے کہا ٹیلی ویژن معلومات کی فراہمی کا اہم ذریعہ، تعلیم، تفریح اور آگاہی فراہم کرنے کا موثر وسیلہ ہے ۔