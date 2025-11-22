صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرگے میں شریک افراد کو تحفظ فراہم کرنا وزیراعلیٰ کی ذمہ داری :پشاور ہائیکورٹ

کیسے ہوسکتا ہے جرگہ سے واپسی پراٹھا لیا جائے ؟ مہمانوں کی حفاظت نہیں کرسکتے تو پھر بلاتے کیوں ؟ چیف جسٹس لاپتہ کیسزکی چھ درخواستوں پرفریقین سے جواب طلب،سی سی پی اوپشاورسے پیش رفت رپورٹ طلب

پشاور(نمائندہ دنیا)پشاور ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیسز میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ جرگے میں شرکت کرنیوالے افراد کو تحفظ فراہم کرنا وزیراعلیٰ کی ذمہ داری ہے ۔چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے لاپتہ افراد سے متعلق دائر مختلف درخواستوں پر سماعت کی۔سماعت کے دوران امن جرگہ میں شرکت کے بعد لاپتہ ہونے والے ناظیف سمیت دیگر افراد کی درخواست پر بھی پیش رفت ہوئی، عدالت نے جرگہ سے واپسی پر افراد کے لاپتہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جرگہ میں شرکت کیلئے آنے والے افراد کو واپسی پر اٹھا لیا جائے ؟عدالتی استفسار میں مزید کہا گیا کہ جب مہمانوں کی حفاظت نہیں کرسکتے تو پھر انہیں بلایا کیوں جاتا ہے ؟ امن جرگے میں شرکت کرنے والے افراد کو تحفظ فراہم کرنا وزیراعلیٰ کی ذمہ داری ہے ۔بعدازاں عدالت نے مجموعی طور پر 6 درخواستوں پر کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا اور کیس پر پیش رفت کیلئے سی سی پی او پشاور سے رپورٹ طلب کر لی۔ 

