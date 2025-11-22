آئینی عدالت کا قیام سنگ میل،بنیادی حقوق کا تحفظ ترجیح :چیف جسٹس امین الدین
آئین کی تشریح شفافیت، آزادی ،دیانت سے کی جائیگی،ہر معاملہ غیر معمولی احتیاط کیساتھ منصفانہ انداز میں نمٹایا جائیگا:پیغام زمین کی واگزاری کیلئے کسی نے ریلوے کے ہاتھ نہیں باندھ رکھے :جسٹس حسن رضوی ، تجاوزات و قبضہ کی رپورٹ طلب
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر،دنیا نیوز)وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا اس عدالت کا قیام ہماری قومی آئینی جدوجہد میں ایک اہم سنگِ میل اور بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی ترجیح ہے ، آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت سے کی جائے گی۔چیف جسٹس امین الدین خان نے آئینی عدالت کے قیام کے بعد پہلے پیغام میں کہا اس عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا ہے ، ہمارا عزم ہے کہ ایک ایسا عدالتی فورم قائم کیا جائے جو دیانت، غیر جانب داری اور علمی بصیرت کی اعلیٰ مثال ہو۔ہمارے سامنے آنے والا ہر معاملہ آئین کی بالادستی، انصاف کے اصولوں اور عدالتی وقار کے ساتھ غیر معمولی احتیاط اور منصفانہ انداز میں نمٹایا جائے گا، ہم ایسی عدالتی روایت تشکیل دینے کی خواہش رکھتے ہیں جو مدلل فیصلوں، ادارہ جاتی وقار اور عوامی اعتماد پر مبنی ہو، یہی خصوصیات کسی بھی آئینی عدالت کی بنیاد ہوتی ہیں۔
وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی حیثیت سے میں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ادارے کی بنیادوں کی تشکیل میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا، میری دلی خواہش ہے کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان میں آئینی بالادستی کی محافظ اور آنے والی نسلوں کے لیے عدل و انصاف کی ایک مضبوط علامت بن کر قائم رہے ۔دریں اثنا وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریلوے اراضی پر تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دئیے کہ جب تجاوزات بن رہی تھیں، قبضہ ہو رہا تھا اور ریلوے آنکھیں بند کرکے بیٹھا تھا، زمین کی واگزاری کیلئے کسی نے ریلوے کے ہاتھ نہیں باندھ رکھے ۔ جسٹس حسن رضوی اورجسٹس کے کے آغا پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی، جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے کہ ریلوے کے افسران ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں،افسران اے سی روم میں بیٹھے رہیں گے تو زمینوں پر قبضہ ہی ہوگا، صوبائی حکومت نے وفاق کی زمین کچی آبادی کو کیسے الاٹ کر دی، ریلوے کو تجاوزات کے خاتمے سے کس نے روکا ہے ، تجاوزات و قبضے کے خلاف ریلوے ایکشن کیوں نہیں لیتی۔وفاقی آئینی عدالت نے ریلوے اراضی پر تجاوزات و قبضہ کی رپورٹ طلب کرلی۔