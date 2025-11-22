لاہور ہائیکورٹ ،6ارب کے نیب ریفرنس میں گرفتار سابق سینیٹر وقار احمد کی ضمانت منظور
لاہور(اے پی پی)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نیب کے چھ ارب روپے کے ریفرنس میں گرفتار سابق سینیٹر وقار احمد خان کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کر لی۔
دوران سماعت نیب نے موقف اختیار کیا کہ سابق سینیٹر وقار احمد خان نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں متاثرین سے اربوں روپے وصول کیے مگر ہزاروں شہریوں کو پلاٹ الاٹ نہ کیے ۔ ریفرنس کے مطابق مجموعی طور پر چار ہزار متاثرین نے شکایات درج کرواتے ہوئے نیب سے رجوع کیا تھا، جس کے نتیجے میں نیب نے انہیں چار ماہ قبل گرفتار کیا۔سابق سینیٹر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ان کے خلاف بنایا گیا ریفرنس حقائق کے منافی ہے اور رقم کی ادائیگی کا ریکارڈ موجود ہے ۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔