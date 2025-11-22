کوہستان کرپشن سکینڈل، گرفتار 3 ملزموں کی پلی بارگین کیلئے درخواست
اور(آئی این پی)کوہستان کرپشن سکینڈل کیس میں گرفتار تین ملزموں نے قومی احتساب بیورو (نیب) کو پلی بارگین کی درخواستیں دیدیں۔نیب ذرائع کے مطابق تین ملزموں نے نیب کو 15 ارب روپے سے زائد کی پلی بارگین کی درخواستیں جمع کرائی ہیں تاہم نیب خیبرپختونخوا (کے پی) ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 28 نومبر کو ہو گا۔
جس میں ان درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔نیب ذرائع نے بتایا کہ درخواستوں میں بینک اکائونٹس، جائیدادیں،گاڑیاں، سونا اور نقدی ظاہر کی گئی ہے اور ملزموں کی متعدد جائیدادیں رشتہ داروں کے نام پر بھی ہیں۔ذرائع کا کہنا تھا چیئرمین نیب کو پلی بارگین درخواستیں بھجوانے سے قبل تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور جن ملزموں نے درخواستیں دی ہیں ان میں نیشنل بینک کا کیشئر ریاض، کنٹریکٹر ایوب اور ممتاز شامل ہیں۔