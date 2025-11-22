صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں غائب

  • پاکستان
کراچی(آئی این پی )قومی ایئرلائن پی آئی اے کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں مبینہ طور پر لاپتا ہوگیا ،سینئر فلائٹ پرسن آصف نجم لاہور سے کینیڈا جانے والی پرواز پر مبینہ طور پر لاپتا ہو ئے ۔

انتظامیہ نے بتایا کہ آصف نجم 16 نومبر کو لاہور سے ٹورنٹو کی پرواز پر روانہ ہوئے اور 19 نومبر کی فلائٹ سے واپس لاہور پہنچنا تھا، لیکن 16 سے 19 نومبر کے درمیان وہ ہوٹل سے غائب ہو گئے ۔ترجمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے رابطہ کرنے پر طبیعت کی ناسازی کا عذر پیش کیا۔پی آئی اے انتظامیہ نے گمشدگی سے متعلق ٹورنٹو پولیس کو آگاہ کر دیا ہے ۔

