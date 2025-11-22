عمران خان سے ملاقاتوں کیلئے باوقار ، قانونی نظام قائم کیا جائے سہیل آفریدی کا مریم نوازکو خط
اسلام آباد، پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک ، نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروانے پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو خط لکھ دیا۔
سہیل آفریدی نے مطالبہ کیا ہے کہ جیل و پولیس حکام کو ملاقات کی واضح ہدایات جاری کی جائیں، اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام قائم کیا جائے ۔خط کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور ان کے اہل خانہ کو عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ بزرگ خواتین کو ایک کلومیٹر دور سڑک پر بٹھایا گیا ۔وزیر اعلیٰ نے پنجاب حکومت کو خط میں چار اہم مطالبات پیش کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے ، بانی کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔