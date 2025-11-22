لاہور ہائیکورٹ :27ویں آئینی ترمیم کیخلاف ایک اور درخواست دائر
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے 27 ویں آئینی ترمیم کیخلاف ایک اور درخواست پر سماعت کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔
عدالت نے ریمارکس دئیے کہ اسی نوعیت کی دوسری درخواستوں پر سماعت کیلئے فل بینچ تشکیل دیدیا گیا آپ کی درخواست بھی فل بینچ میں سماعت کیلئے بھجوا دیتے ہیں۔ ایڈووکیٹ شاہد رانا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے 27 ویں آئینی ترمیم کو منظور کرایا ، 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی ختم ہوگئی ،27 ویں ترمیم اسلامی اور جمہوری اصولوں کے برخلاف ہے ، تمام شہری برابر ہیں لہذا آئین کے آرٹیکل 248 کو ختم کرنا چاہئے ،استدعا ہے عدالت 27 ویں ترمیم کو کالعدم قرار دے ۔یاد رہے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 5 دسمبر کو 27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا، بینچ میں جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر شامل ہیں ۔