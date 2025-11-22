صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ :27ویں آئینی ترمیم کیخلاف ایک اور درخواست دائر

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے 27 ویں آئینی ترمیم کیخلاف ایک اور درخواست پر سماعت کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔

عدالت نے ریمارکس دئیے کہ اسی نوعیت کی دوسری درخواستوں پر سماعت کیلئے فل بینچ تشکیل دیدیا گیا آپ کی درخواست بھی فل بینچ میں سماعت کیلئے بھجوا دیتے ہیں۔ ایڈووکیٹ شاہد رانا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ حکومت نے پارلیمنٹ سے 27 ویں آئینی ترمیم کو منظور کرایا ، 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی ختم ہوگئی ،27 ویں ترمیم اسلامی اور جمہوری اصولوں کے برخلاف ہے ، تمام شہری برابر ہیں لہذا آئین کے آرٹیکل 248 کو ختم کرنا چاہئے ،استدعا ہے عدالت 27 ویں ترمیم کو کالعدم قرار دے ۔یاد رہے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 5 دسمبر کو 27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا، بینچ میں جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر شامل ہیں ۔

