پنجاب کی تمام 41شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کر دیا
بازار میں سپلائی آنے سے چینی نرخوں میں 10 روپے تک فوری کمی کا امکان مالکان نے کئی تاخیری حربے استعمال کئے بالآخر کرشنگ کا آغاز کرنا ہی پڑا :ذرائع
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پنجاب کی تمام 41 شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کر دیا،باقی 12 ملوں نے رات کسانوں سے گنا خریداری اور کرشنگ شروع کر دی۔ ذرائع کین کمشنر کے مطابق چینی بازار میں سپلائی آنے سے نرخوں میں 10 روپے تک فوری کمی کا امکان ہے ،ضلعی انتظامیہ کو مانیٹرنگ بہتر بنانا ہو گئی، حمزہ ون فیصل آباد 2 جھنگ،انڈس راجن پور، مدینہ مل، نون مل شامل ہیں،رمضان سفینہ طارق کارپوریشن ایس ڈبلیو ٹو سٹار اور یونیکول ملز شامل ہیں، ملز مالکان نے کئی تاخیری حربے استعمال کئے بالآخر کرشنگ کا آغاز کرنا ہی پڑا ، کرشنگ سے چینی کی بلیک میں فروخت اور مصنوعی قلت کا خاتمہ ہو سکے گا ۔