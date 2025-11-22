صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کی تمام 41شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کر دیا

  • پاکستان
پنجاب کی تمام 41شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کر دیا

بازار میں سپلائی آنے سے چینی نرخوں میں 10 روپے تک فوری کمی کا امکان مالکان نے کئی تاخیری حربے استعمال کئے بالآخر کرشنگ کا آغاز کرنا ہی پڑا :ذرائع

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پنجاب کی تمام 41 شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کر دیا،باقی 12 ملوں نے رات کسانوں سے گنا خریداری اور کرشنگ شروع کر دی۔  ذرائع کین کمشنر کے مطابق چینی بازار میں سپلائی آنے سے نرخوں میں 10 روپے تک فوری کمی کا امکان ہے ،ضلعی انتظامیہ کو مانیٹرنگ بہتر بنانا ہو گئی، حمزہ ون فیصل آباد 2 جھنگ،انڈس راجن پور، مدینہ مل، نون مل شامل ہیں،رمضان سفینہ طارق کارپوریشن ایس ڈبلیو ٹو سٹار اور یونیکول ملز شامل ہیں، ملز مالکان نے کئی تاخیری حربے استعمال کئے بالآخر کرشنگ کا آغاز کرنا ہی پڑا ، کرشنگ سے چینی کی بلیک میں فروخت اور مصنوعی قلت کا خاتمہ ہو سکے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،72ارب خسارہ

ڈالر کی قدرمیں 3 پیسے کمی،سونامستحکم ،چاندی سستی

سابق سینیٹرسلیم ضیا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈچیئرمین مقرر

پاک، چین تجارت کے حجم میں 21فیصداضافہ ریکارڈ

ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش و کانفرنسزآج سے شروع ہوگی

مرکنٹائل ایکسچینج میں52ارب کے 63483سودے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak