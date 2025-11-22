صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور،سائبر کرائم میں ملوث ملزم گرفتار ، پی ٹی آئی کارکنوں کا تھانے پر دھاوا، ملزم کو چھڑوا لیا

  • پاکستان
پشاور،سائبر کرائم میں ملوث ملزم گرفتار ، پی ٹی آئی کارکنوں کا تھانے پر دھاوا، ملزم کو چھڑوا لیا

پشاور (اے پی پی)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے ) نے تھانہ ہشتنگری پولیس کی مدد سے جمعہ کو کارروائی کرتے ہوئے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں درج مقدمے میں نامزد ملزم کو گرفتار کر لیاتاہم گرفتاری کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں اور وکلا نے تھانے پر دھاوا بول کر ملزم کو پولیس کی حراست سے چھڑا لیا۔

ایف آئی اے پشاور تر جمان کے مطابق ملزم کو چھڑانے کے لیے پی ٹی آئی کی مقامی قیادت، جن میں اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی بھی شامل تھے ، بڑی تعداد میں تھانے پہنچی اور پولیس پر دبائو ڈالنے کی کوشش کی ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے نے پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے جوائنٹ سیکرٹری شاہ فیصل کو سوشل میڈیا پر جعلی، گمراہ کن اور ریاست مخالف مواد شیئر کرنے کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روس یوکرین جنگ:ٹرمپ کا 28 نکاتی امن منصوبہ،پوٹن کی حمایت،زیلنکسی کو تحفظات

بنگلہ دیش :زلزلے سے تباہی ، 9افراد جاں بحق ،300 زخمی

مقبوضہ کشمیر:بھارتی فوج کا اخبارکے دفتر پر چھاپہ، اسلحہ برآمدگی کا دعویٰ

ٹرمپ سے زہران ممدانی کی ملاقات ،میئرنیویارک کی ہرممکن مددکرینگے :امریکی صدر

امریکا جوہری تنصیبات کی بحالی سے روکنے کیلئے دھمکیاں دے رہا:ایران

عدالت نے ٹرمپ کو واشنگٹن میں فوج تعینات کرنے سے روک دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak