خیبر پختونخوا:فورسز کے آپریشن ،18خوارج ہلاک،امن کمیٹی کے دفتر پر حملہ،7شہید
لکی مروت 10، ڈیرہ اسماعیل خان 3،بنوں میں 5دہشت گرد مارے گئے ، دیگر کارروائیوں میں امریکا ،نیٹو کے زیراستعمال اسلحہ برآمد سربراہ بنوں امن کمیٹی قاری جلیل کے دفتر پر دہشت گردوں کی فائرنگ، شہدا کی میتیں، ایک زخمی ہسپتال منتقل ،حملہ آور فرار
راولپنڈی ،بنوں، پشاور ، اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر،نامہ نگار، بیورورپورٹ ، دنیا نیوز)خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں فورسز کے آپریشن میں 18خوارج ہلاک ہوگئے جبکہ بنوں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشتگردوں کے حملے میں 7افراد شہید ہوگئے ۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل میں مشترکہ انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کیا، اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 خوارج ہلاک ہوگئے ،سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشتگردوں میں ٹیپو گل گروپ کے 2 اہم کمانڈرز نیاز علی المعروف اکاشا اور عبداللہ المعروف شپونکوئی بھی شامل ہیں۔ جبکہ انٹیلی جنس کی بنیاد پر ایک اور آپریشن ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا گیاجہاں فائرنگ کے تبادلے میں 3خوارج ہلاک ہوئے ، مارے گئے بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔
آئی ایس پی آر نے کہا سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے عزم استحکام ویژن کے تحت آخری دہشتگرد کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہے گی۔فورسز نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے دہشت گردوں سے افغانستان میں استعمال ہونے والا امریکی اور نیٹو افواج کا اسلحہ بھی برآمد کرلیا، جن میں ایم 4، ایم 16 اور دیگرخود کار جدید اسلحے سمیت نائٹ وژن گاگلز اور دیگر جدید آلات برآمد کئے گئے جب کہ اسلحے میں امریکی فوج اور نیٹو کے زیر استعمال اعلیٰ کوالٹی کا دھماکا خیز مواد اور تاریں بھی شامل ہیں۔دریں اثنا بنوں کے علاقے ہوید میں دہشتگردوں کی امن کمیٹی کے سربراہ قاری جلیل کے دفتر پر فائرنگ سے 7 افراد جاں بحق ہوگئے جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ، زخمیوں میں کامران اور محمد شامل ہیں ، پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں نے امن کمیٹی کے دفتر پر رات گئے حملہ کیا، حملہ آور رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔
حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جبکہ لاشوں اور ز خمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر زہسپتال منتقل کر دیا گیا ، جاں بحق ہونے والوں میں دانش، کامران، ولی اللہ، سفیان، محمد نیاز، نعمان اور سفیان شامل ہیں ،پولیس کی جانب سے واقعہ کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں ۔ادھر بنوں میں ہی ڈومیل ہلال چوک پر سی ٹی ڈی اہلکاروں پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، جس پر اہلکاروں نے فوری اور بھرپور جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے ۔صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے خیبر پختونخوا میں سکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن میں 18 خوارج کی ہلاکت پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ، وزیراعظم شہبازشریف نے دہشتگردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کیلئے ایسی بزدلانہ کاروائیاں، فتنہ الخوارج کے پاکستان میں بد امنی کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کرتی ہیں۔وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے ، ایسی بزدلانہ کارروائیاں عوام کے بلند حوصلے کو غیر متزلزل نہیں کر سکتیں ۔