صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این سی سی آئی اے کے متعدد افسران کوعہدوں سے ہٹا دیا گیا

  • پاکستان
این سی سی آئی اے کے متعدد افسران کوعہدوں سے ہٹا دیا گیا

لاہور( این این آئی)نیشنل سائبر کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی کے متعدد افسران کوعہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے راولپنڈی عبدالرؤف اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن محمودالحسن سے عہدے واپس لے لیے گئے۔

 ایڈیشنل ڈائریکٹر کراچی عبدالغفار اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ملتان احمد زعیم کو بھی فارغ کر دیا گیا، انچارج ایبٹ آباد ڈپٹی ڈائریکٹر طاہرخان کو اوایس ڈی بنا دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل آباد آصف اقبال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سکھر امجد عباسی سے چارج واپس لے لیا گیا۔ تمام افسران کو این سی سی آئی ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ احسان اللہ چوہان کو ایڈیشنل ڈائریکٹرراولپنڈی زون ، مدثرشاہ کو ایڈیشنل ڈائریکٹرپشاور اور طارق خان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کوئٹہ تعینات کیا گیا ہے ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرفصیح کو کراچی سے سکھر زون کا انچارج بنا دیا گیا۔ این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹرزکی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

35دن اغوا کرکے رکھا گیا،ذہنی صحت پر اثرپڑا:حسن احمد

ہم دوستیاں نہیں، کام دیکھ کر بات کرتے ہیں، نادیہ کا سید جبران کو جواب

نرگس فخری نے سالگرہ پر ملنے والی رولز رائس مداحوں کو دکھادی

آج تک اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا یوٹیوب سے ملا:فرح خان

میں نے ہر روپ میں پاکستان کو ساتھ رکھا:روما ریاض

دو آسکر ایوارڈ جیتنے والا ہالی ووڈ اداکار کیون سپیسی بے گھر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak