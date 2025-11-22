صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوہنگ :نامعلوم افراد نے چیئرمین امن کمیٹی قتل کر دیا

  • پاکستان
چوہنگ :نامعلوم افراد نے چیئرمین امن کمیٹی قتل کر دیا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )چوہنگ کے علاقے میں چیئرمین امن کمیٹی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے ، پولیس نے لاش پوسٹمارٹم کے لیے منتقل کر کے مقتول کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ۔

تفصیلات کے مطابق چوہنگ کے علاقے کے رہائشی چیئرمین امن کمیٹی چوہنگ چودھری اقبال گجر گھر کے قریب سیر کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر دم توڑ گئے جبکہ ملزمان فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش پوسٹمارٹم کیلئے منتقل کر دی، مقتول کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے دیرینہ دشمنی سمیت دیگر پہلوؤں پر تحقیقات کا آغاز کردیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،72ارب خسارہ

ڈالر کی قدرمیں 3 پیسے کمی،سونامستحکم ،چاندی سستی

سابق سینیٹرسلیم ضیا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈچیئرمین مقرر

پاک، چین تجارت کے حجم میں 21فیصداضافہ ریکارڈ

ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش و کانفرنسزآج سے شروع ہوگی

مرکنٹائل ایکسچینج میں52ارب کے 63483سودے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak