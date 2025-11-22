صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ :الیکشن ایکٹ ترامیم کیخلاف کیس میں دلائل طلب

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کیخلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے جنوری کے پہلے ہفتے میں دلائل طلب کر لئے ، درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کیلئے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئیں، الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئین کے برخلاف کی گئیں ۔

 استدعا ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دے ،عدالت نے امریکی نژاد شہری سید اقتدار حیدر کے تحریری دلائل کو منظور کر رکھا ہے ،عدالت نے رجسٹرار آفس کو تحریری دلائل کو درخواست کا حصہ بنانے کی ہدایت کر رکھی ہے ۔

