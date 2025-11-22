ہائیکورٹ :الیکشن ایکٹ ترامیم کیخلاف کیس میں دلائل طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کیخلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے جنوری کے پہلے ہفتے میں دلائل طلب کر لئے ، درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کیلئے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئیں، الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئین کے برخلاف کی گئیں ۔
استدعا ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دے ،عدالت نے امریکی نژاد شہری سید اقتدار حیدر کے تحریری دلائل کو منظور کر رکھا ہے ،عدالت نے رجسٹرار آفس کو تحریری دلائل کو درخواست کا حصہ بنانے کی ہدایت کر رکھی ہے ۔