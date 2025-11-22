فضل الرحمن کے بغیر اپوزیشن اتحاد بے وزن :فیصل چودھری
آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ، پیش ہونگا ،کیسز بھی فائل کرونگا تحریک چلانے کے اس وقت حالات نہیں ،ٹونائٹ ود ثمرعباس میں گفتگو
لاہور(دنیا نیوز)پی ٹی آئی کے رہنما فیصل چودھری نے کہا ہے بیرسٹر گوہر کا آئینی عدالت میں پیش ہونا اچھی بات ہے ،بیرسٹر گوہر نے ٹھیک کام کیا ہے ،آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ، میں اس کے حق میں نہیں ہوں،میں آئینی عدالت میں پیش بھی ہوں گا اور اپنے کیسز بھی فائل کروں گا، آج بھی میں نے اپنے کیس فائل کئے ہیں۔دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں اور اس کے خلاف ہمارا احتجاج بھی ہو رہاہے ،بائیکاٹ کرنا بزدل لوگوں والا کام ہے ۔اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا حکومت کو محمود خان اچکزئی پر اعتراض نہیں ہونا چاہئے ،حکومت نے تحریک انصاف کے سب لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے اس وجہ سے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا گیا ہے ۔فیصل چودھری نے کہا جو اپوزیشن اتحاد بنا ہوا ہے اس میں جب تک مولانا فضل الرحمن شامل نہیں ہوتے یہ بے وزن اور غیر موثررہے گا،جب تک مولانا صاحب کی جماعت اپوزیشن اتحاد میں شامل نہیں ہوتی سیاسی وزن نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا تحریک چلانے کے اس وقت حالات نہیں ، پہلے حالات پیدا کریں پھر تحریک چلائیں، اس کیلئے سیاست کرنی پڑے گی،انقلاب ایسے نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہیں کہ ہم روزانہ احتجاج کریں گے ،پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں،تحریک چلانے کیلئے پی ٹی آئی قیادت کو ماحول پیدا کرنا پڑے گا،ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔