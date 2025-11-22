فضل الرحمن کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر غور نہیں ہو رہا، گوہر
سیاسی جدوجہد سے 27ویں ترمیم ختم ہو سکتی ، کل کا الیکشن ریفرنڈم ثابت ہوگا 27ویں ترمیم میں ایک بھی ایسی شق بتا دیں جو عوام کے لیے ہو،اسد قیصر
اسلام آباد ( اپنے نامہ نگارسے ) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا مولانا فضل الرحمن کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے کے حوالے سے کوئی آپشن زیر غور نہیں۔انہوں نے کہا تحریک انصاف نے وفاقی آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ۔ ججز کے استعفوں کا معاملہ ان کا ذاتی معاملہ ہے ۔ ہم نے آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔وفاقی آئینی عدالت پیشی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہوئے ، جہاں بینچ نمبر ایک میں ان کا ایک پرانا کیس زیرِ سماعت ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وکلا پیش نہ ہوں ۔ میرے خیال میں پیش نہ ہونے سے ذاتی اور سیاسی معاملات خراب ہوں گے ، وکلا قیادت کا کوئی فیصلہ آنے تک ہم عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے ۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ بہتر ہو گا ، عوامی احتجاج یا سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں 27ویں ترمیم ختم ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ اور آئین اپنی اصل صورت میں بحال ہوں گے ۔ بیرسٹر گوہر نے عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اصلاحات ایسی ہونی چاہئیں جو کسی مخصوص فرد یا جماعت کے لیے نہ ہوں ۔ انہوں نے عوام اور پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ 23 نومبر کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں ، کیونکہ جہاں ہم حصہ لے رہے ہیں وہاں یہ انتخاب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک عوامی ریفرنڈم ثابت ہو گا ۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلایا جائے ۔ اس ملک کو ہم نے کسی ضابطے کے تحت چلانا ہے ۔انہوں نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ایک بھی ایسی شق بتا دیں جو عوام کے لیے ہو، جس سے مہنگائی، پٹرول اور گیس کی قیمتیں کم ہوئی ہوں، یا جس سے اشیائے خورونوش کی قیمتیں کم ہوئی ہوں۔ ملک میں جو بھی ترمیم ہوتی ہے ، اس کا فائدہ اشرافیہ کو ہی دیا جاتا ہے ۔