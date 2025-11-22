صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضل الرحمن کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر غور نہیں ہو رہا، گوہر

  • پاکستان
فضل الرحمن کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر غور نہیں ہو رہا، گوہر

سیاسی جدوجہد سے 27ویں ترمیم ختم ہو سکتی ، کل کا الیکشن ریفرنڈم ثابت ہوگا 27ویں ترمیم میں ایک بھی ایسی شق بتا دیں جو عوام کے لیے ہو،اسد قیصر

اسلام آباد ( اپنے نامہ نگارسے ) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا مولانا فضل الرحمن کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے کے حوالے سے  کوئی آپشن زیر غور نہیں۔انہوں نے کہا تحریک انصاف نے وفاقی آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ۔ ججز کے استعفوں کا معاملہ ان کا ذاتی معاملہ ہے ۔ ہم نے آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔وفاقی آئینی عدالت پیشی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہوئے ، جہاں بینچ نمبر ایک میں ان کا ایک پرانا کیس زیرِ سماعت ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وکلا پیش نہ ہوں ۔ میرے خیال میں پیش نہ ہونے سے ذاتی اور سیاسی معاملات خراب ہوں گے ، وکلا قیادت کا کوئی فیصلہ آنے تک ہم عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے ۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ بہتر ہو گا ، عوامی احتجاج یا سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں 27ویں ترمیم ختم ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ اور آئین اپنی اصل صورت میں بحال ہوں گے ۔ بیرسٹر گوہر نے عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اصلاحات ایسی ہونی چاہئیں جو کسی مخصوص فرد یا جماعت کے لیے نہ ہوں ۔ انہوں نے عوام اور پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ 23 نومبر کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں ، کیونکہ جہاں ہم حصہ لے رہے ہیں وہاں یہ انتخاب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک عوامی ریفرنڈم ثابت ہو گا ۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلایا جائے ۔ اس ملک کو ہم نے کسی ضابطے کے تحت چلانا ہے ۔انہوں نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ایک بھی ایسی شق بتا دیں جو عوام کے لیے ہو، جس سے مہنگائی، پٹرول اور گیس کی قیمتیں کم ہوئی ہوں، یا جس سے اشیائے خورونوش کی قیمتیں کم ہوئی ہوں۔ ملک میں جو بھی ترمیم ہوتی ہے ، اس کا فائدہ اشرافیہ کو ہی دیا جاتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مونگ پھلی کے بعد پانی نہ پینے کی کوئی سائنسی وجہ نہیں

سوپ فائدے مند لیکن نزلہ زکام کا طبی علاج نہیں ہے

دہائیوں کباڑ میں چھپی کتاب اربوں روپے میں فروخت

سائنسدانوں نے پیٹرولیم کے بغیر پلاسٹک بنانیکا طریقہ ڈھونڈ لیا

دنیا کا سب سے بڑا ایفرو ہیئر سٹائل رکھنے والی خاتون

دنیا کا سرد ترین قصبہ جہاں درجہ حرارت منفی 42 ڈگری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak