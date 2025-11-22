حکومت صوبوں سے اختیارات اور پیسے چھیننا چاہتی ہے :تھنک ٹینک
ترمیم سے مسائل حل نہیں ہونگے :حسن عسکری ، عوامی ایشوز پرلائی جائیگی:سلمان غنی مقامی حکومتیں ہونی چاہئیں:رسول بخش ، 28ویں ترمیم پر کام شروع ہے :عمران رضا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم لوکل گورنمنٹ کے چکر میں ہے ، 27 ویں ترمیم کی طرح 28ویں ترمیم سے بھی عوامی مسائل حل ہونے کا کوئی امکان نہیں ۔ دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کا پرابلم ہے وہ اپنے خرچ کم کرنا نہیں چاہتی لیکن ادھر ادھر سے پیسے سمیٹنا چاہتی ہے ، وہ چاہتی ہے صوبوں سے اختیارات اور پیسے چھین لئے جائیں،وفاقی حکومت نے قرضے زیادہ لئے ہوئے ہیں اگر صوبوں سے پیسے لے بھی لیں تب بھی کھاتہ پورا نہیں ہو گا۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ 28ویں ترمیم کی بازگشت اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب 27ویں ترمیم آئی تھی۔27ویں ترمیم کو 2اداروں میں اصلاحات سے مشروط کیا گیا لیکن 28ویں ترمیم عوامی ایشوز پرلائی جائے گی، 28ویں ترمیم میں 5 اہم چیزوں پر کام کیا جا رہا ہے این ایف سی ایوارڈ کی تقسیم ، وفاق پر بیرونی قرضے اور ان پر سود کی ادائیگی کا دباؤ ہے ۔ موجودہ صورتحال پر دفاعی اخراجات میں اضافہ ۔ یکساں نظام تعلیم بھی اہم معاملہ ہے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو فعال اور مضبوط کرنا ہے ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ ایک چیز پر سب لوگوں اور سیاستدانوں کا اتفاق ہے کہ مقامی حکومتیں ہونی چاہئیں، ہمارے حکمران جمہوریت نہیں چاہتے ،جب نظام بدل جائے گا تو یہ موروثی سیاست بھی ختم ہوجائے گی۔ تجزیہ کا ر خواجہ عمران رضا نے کہا ہے 28ویں ترمیم پر اس وقت باقاعدہ کام شروع ہے ،حکومت اس میں ایسی چیزیں لارہی جس سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا ئے ، وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ سے 57 اعشاریہ 5 فیصد حصہ لے جاتی ہے ، کیا صوبوں کی ایسی صلاحیت ہے ،صوبے جس طرح کام کررہے ہیں ایسا لگتا ہے یہاں شاہانہ مزاج ہے ،ہم جب مریم نواز کے پروگرام دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس پر کروڑوں روپے روزانہ خرچ ہورہا ہے ،کوئی پوچھنے والا نہیں۔