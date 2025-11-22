صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن انتہا پسندی معاشرتی ہم آہنگی کیلئے خطرہ :عطاتارڑ

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ صدر الہام علیوف کی قیادت میں ڈی ایٹ فورم کی سرگرمیوں میں نمایاں تیزی آئی ہے ، رکن ممالک کو عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے چیلنجز کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔

عالمی منظر نامہ تیزی سے بدل رہا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا اب ابلاغ کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ بن چکا ہے ۔ پراپیگنڈا اور غلط معلومات نے دنیا بھر میں گمراہ کن بیانیوں کو جنم دیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ڈی ایٹ ممالک اپنی درست اور مثبت کہانیاں عالمی برادری تک پہنچائیں۔عطا تارڑ نے زور دیا کہ ڈیجیٹل امیگرنٹس اور نئے ڈیجیٹل بیانیے کے درمیان رابطے کا پل قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔انہوں نے بتایا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران نوجوانوں نے معلوماتی محاذ پر بھرپور کردار ادا کیا جس نے قومی بیانیے کو تقویت دی۔ حکومت پاکستان نے شفاف، ذمہ دارانہ اور بروقت ابلاغ کو اپنی ترجیح بنایا ہے جبکہ فیکٹ چیکنگ، پیشگی آگاہی اور میڈیا لٹریسی کو بھی اہم ترجیحات قرار دیا گیا ہے ۔باکو میں ڈی ایٹ میڈیا فورم سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہاآن لائن انتہا پسندی اور نفرت انگیز مواد خطے میں معاشرتی ہم آہنگی کیلئے خطرہ ہے ، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے مثبت بیانیہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ۔

