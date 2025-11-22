پی ٹی آئی لیڈر شپ نے فضل الرحمن کو دھوکا دیا، فواد
اسلام آباد(آئی این پی )سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہاہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے مولانا فضل الرحمن کو دھوکا دیا اور بانی پی ٹی آئی تک مولانا فضل الرحمن سے متعلق غلط معلومات پہنچائی گئیں۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی تنہاہوگئی ہے ،بیچ میں کوئی بات کرانے والا نہیں۔سابق پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے تو پارٹی کی بات میں وزن بڑھتا اور متحدہ اپوزیشن کے ذریعے حکومت پر دبا ؤ ڈالا جا سکتا تھا۔