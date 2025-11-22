صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی لیڈر شپ نے فضل الرحمن کو دھوکا دیا، فواد

  • پاکستان
پی ٹی آئی لیڈر شپ نے فضل الرحمن کو دھوکا دیا، فواد

اسلام آباد(آئی این پی )سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہاہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے مولانا فضل الرحمن کو دھوکا دیا اور بانی پی ٹی آئی تک مولانا فضل الرحمن سے متعلق غلط معلومات پہنچائی گئیں۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی تنہاہوگئی ہے ،بیچ میں کوئی بات کرانے والا نہیں۔سابق پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے تو پارٹی کی بات میں وزن بڑھتا اور متحدہ اپوزیشن کے ذریعے حکومت پر دبا ؤ ڈالا جا سکتا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،72ارب خسارہ

ڈالر کی قدرمیں 3 پیسے کمی،سونامستحکم ،چاندی سستی

سابق سینیٹرسلیم ضیا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈچیئرمین مقرر

پاک، چین تجارت کے حجم میں 21فیصداضافہ ریکارڈ

ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش و کانفرنسزآج سے شروع ہوگی

مرکنٹائل ایکسچینج میں52ارب کے 63483سودے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak