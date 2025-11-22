آئی ایم ایف:بجٹ سازی،ٹیکس پالیسی اور پبلک فنانس مینجمنٹ میں تبدیلی پر اتفاق:10 سال کی سپلیمنٹری گرانٹس کے سپیشل آڈٹ کا مطالبہ
بجٹ تیاری میں مکمل ای آفس،ای پیڈز کا استعمال، ڈیٹا میں تضادات ختم کرنا، درست ڈیٹا کی بنیاد پر بجٹ تیار کرنا ، تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے ساتھ مشاورت کا عمل بڑھانا بھی تجاویز کا حصہ سپلیمنٹری گرانٹس پر کابینہ کے اختیارات محدود ، پارلیمنٹ سے منظوری لی جائیگی،آئندہ بجٹ کیلئے تجاویز پر ٹیکنیکل رپورٹ جنوری ماہ میں وزارت خزانہ کو دی جا ئیگی :ذرائع،وفد واپس روانہ
اسلام آباد (مدثر علی رانا) آئی ایم ایف کا ٹیکنیکل وفد بجٹ پر مذاکرات مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہوگیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق آئندہ ماہ تک آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ عملدرآمد میں تبدیلی کے لیے حتمی تجاویز تیار کرکے دی جائیں گی۔ ٹیکنیکل وفد کے ساتھ بجٹ عملدرآمد کے پراسس میں تبدیلی کے لیے 15تجاویز زیر غور رہیں جن میں سپلیمنٹری گرانٹس پر وفاقی کابینہ کے اختیارات محدود کرکے پارلیمنٹ سے منظوری لینا، اس مقصد کے لیے قانونی تبدیلیاں کرنا، پبلک فنانس مینجمنٹ کا ڈیجیٹلائزڈ پلان تشکیل دینا اور اس کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کرنا شامل ہیں۔بجٹ کی تیاری میں مکمل ای آفس اور ای پیڈز کا استعمال، ڈیٹا میں تضادات ختم کرنا، درست ڈیٹا کی بنیاد پر بجٹ تیار کرنا اور تمام وزارتوں و ڈویژنز کے ساتھ مشاورت کا عمل بڑھانا بھی تجاویز کا حصہ ہے ۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس پالیسی، بجٹ سازی، سپلیمنٹری گرانٹس اور پبلک فنانس مینجمنٹ میں تبدیلیوں پر آئی ایم ایف کے ساتھ اتفاق ہوا ہے ۔گیارہ دن تک جاری رہنے والے ٹیکنیکل مذاکرات مکمل ہونے کے بعد آئی ایم ایف کا وفد واپس روانہ ہوا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق ٹیکنیکل رپورٹ جنوری میں وزارت خزانہ کو دی جائے گی۔
وفد نے بجٹ میں اہم تبدیلیاں کرنے کی تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ بجٹ ونگ، ایف بی آر، ٹیکس پالیسی آفس اور متعلقہ حکام کے ساتھ مذاکرات میں پبلک فنانس مینجمنٹ اور بجٹ پراسس میں اصلاحات سے متعلق اہداف پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔بجٹ پراسس کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل پبلک فنانس مینجمنٹ اسیسمنٹ ٹول کا استعمال تجویز کیا گیا ہے ۔ امپرووڈ بجٹ پریکٹس رپورٹ بھی آئی ایم ایف کو فراہم کی گئی ہے اور متعدد سٹرکچرل بینچ مارکس کے لیے مقررہ ٹائم لائنز پوری کی جاچکی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ تمام وزارتیں بجٹ کی تیاری کے وقت بجٹ بائنڈنگ میں رہتے ہوئے درست اعدادوشمار فراہم کریں، اضافی بجٹ لینے کے لیے واضح جواز دیں اور وزارت خزانہ و منصوبہ بندی بجٹ کال سرکلر مشترکہ طور پر جاری کریں۔ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے گزشتہ دس برس کے دوران سپلیمنٹری گرانٹس کے استعمال، طریقہ کار اور شفافیت کو مؤثر بنانے کے لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے خصوصی آڈٹ کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے ۔
آئی ایم ایف بنچ مارک کے مطابق پبلک فنانس مینجمنٹ ایکٹ کی ری ڈرافٹنگ کے ذریعے گورننس کے مسائل حل کیے جائیں گے ۔ گورننس اینڈ کرپشن ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ رپورٹ میں بھی پبلک فنانس مینجمنٹ میں شفافیت بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے ۔آئی ایم ایف کی شراکت سے پی ایف ایم اے کی ڈرافٹنگ میں تبدیلیاں کی جائیں گی جن کے تحت بجٹ پراسس کی شفافیت، مالی نظم و ضبط، قانونی ڈھانچہ، درمیانی مدت کی منصوبہ بندی، خدمات کی فراہمی اور کرپشن کی روک تھام سے متعلق اقدامات شامل ہوں گے ۔ آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس پالیسی پر بھی ٹیکنیکل مشن نے اہم تبدیلیوں کی تجویز دی ہے ۔