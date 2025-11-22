ادارہ شماریات میں محکمانہ ترقیاں روکنے کا حکم،بیوروکریسی میں منفی رویوں پر تشویش:جسٹس محسن کیانی
عدالت آنے والے افسرکو بعدمیں سبق سکھاناکلچربن چکا،افسران میں خوف ختم ہونا چاہیے ، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی محکمے غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے کنفیوژن پیدا کرتے :احسان الحق کیس میں ریمارکس، وقارمعاملے کاجائزہ لینے کی ہدایت
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ادارہ شماریا ت کے افسر احسان الحق کی سروس پروموشن سے متعلق کیس میں اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے محکمے میں جاری تمام ڈیپارٹمنٹل پروموشنز فی الفور روکنے کا حکم دے دیا ۔ عدالت نے قرار دیا کہ کیس کے حتمی فیصلے تک ادارے کی تمام ترقیوں اور ڈی پی سی کے فیصلوں پر پابندی رہے گی اورکسی بھی ترقی یا ڈیپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا فیصلہ اس عدالت کے فیصلے سے مشروط ہو گا ،جسٹس محسن اخترکیانی نے بیوروکریسی میں رائج منفی رویوں پر تشویش کااظہارکرتے ہوئے کہا پاکستان میں ایسا کلچر بن گیا ہے عدالت آنے والے افسرکو بعد سبق سکھایا جاتا ہے ،افسران کے دل سے خوف ختم ہونا چاہیے ، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جسٹس محسن کیانی نے کہا محکمے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں پہلے کیڈر کے مطابق معاملات طے ہوتے تھے۔
اب اپنی مرضی کی فہرستیں بنا کر افسر شامل کر دیئے جاتے ہیں،سینئر افسر جب خود سے جونیئر کو اوپر دیکھتا ہوگا تو اس کا خون کھولتا ہوگا،بعدازاں سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ فاضل عدالت نے گریڈ9 کے ضلعی انتظامیہ کے کنٹریکٹ ملازم کی مستقلی اور غیرمعمولی ترقیوں و تعیناتیوں کے خلاف کیس میں ضلعی انتظامیہ کو سید وقار حسین کے معاملے کا ایک بار پھر جائزہ لینے کی ہدایت کردی،جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ اپنی غلطیوں کو خود درست کرینگے تو اچھے رہیں گے ،آپکی غلطیوں کو میں درست کروں گا تو اسکی پھر قیمت ہو گی، ہم سارا دن تاریخوں کا ہی تو کام کر رہے ہیں، ججز کام تو کرتے ہی نہیں ہیں،آئی جی کو بلایا تو اس نے تین اور نااہل افسران کو بھیج دیا ، سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔