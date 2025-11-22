کاروباری برادری نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ،شہباز شریف
کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاری میں اضافے کیلئے اقدامات اولین ترجیح ،اجلاس وزیراعظم سے گورنر پختونخوا فیصل کنڈی ، وزیر اطلاعات سندھ کی ملاقاتیں
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم شہبا زشریف نے کہاہے کہ ملکی معاشی ترقی، روزگار کی فراہمی اور آمدن میں اضافہ صنعتی ترقی کے بغیر ممکن نہیں۔کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاری میں اضافے کیلئے اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ وہ ملکی صنعتی ترقی پر نجی شعبے کی قائم کردہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے ۔اجلاس کو صنعتی ترقی کے حوالے سے سفارشات پیش، وزیر اعظم نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کاروباری حضرات کی جانب سے صنعتی ترقی کیلئے عرق ریزی سے تجاویز تیار کی گئیں، جو لائق تحسین ہیں۔ ان تجاویز کا بغور مشاہدہ کرکے عملدرآمد کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہاکہ پاکستانی کاروباری برادری نے مشکل وقت میں حکومتی پالیسیوں کا ساتھ دیا اور ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے میں معاونت کی،اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی معاشی سمت بہتر اور ملک ترقی کی جانب گامزن ہے ۔مگر ملکی ترقی کیلئے ہمیں مزید محنت کرنا ہے ۔وزیراعظم سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی جس میں خیبر پختونخوا سے متعلق امور سمیت ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔شہباز شریف سے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے بھی ملاقات کی ۔ جس میں سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔