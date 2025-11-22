صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل(ر)قمر باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہئے :خواجہ آصف

وہ 2018کے حالات کے ذمہ دار ہیں ،27ویں ترمیم کے بعد بہتر ی آئیگی جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں، بھارت دوبارہ پراکسی وار کا سہارا لے رہا،وزیر دفاع

اسلا م آباد (آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے 2018کے حالات کے ذمہ دار جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہیں،میں تو کہتا ہوں ان کا  کورٹ مارشل ہونا چاہیے ،انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا انکا ٹرائل ہونا چاہیے ۔ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا 27ویں ترمیم کے بعد ملک کے نظام میں کافی بہتر ی آئے گی،ترمیم کی منظوری سے پہلے کچھ چیزیں مشاورت کے بعد ڈراپ کی گئیں۔میرا ذاتی خیال ہے ملک میں مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے ،ملک میں بلدیاتی نظام موجود ہے مگر نچلی سطح تک مضبوطی نہیں ۔بلدیاتی نظام کی مضبوطی نہ ہونے میں تمام صوبائی حکومتوں کی رکاوٹیں شامل ہیں۔وزیر دفاع نے کہا ساری دنیا مانتی ہے پاناما کے حوالے سے نواز شریف کے ساتھ غلط ہوا۔آج بہت تنقید ہو رہی عدلیہ پر ڈاکا ڈالا گیاایک لفظ بتائیں جہاں ایسا کچھ ہوا ہو،ستائیسویں ترمیم کی منظوری سے پہلے تمام جماعتوں کو مشاورت کیلئے مدعو کیا گیا،28ویں ترمیم کیلئے بھی بشمول اپوزیشن سب سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پراکسی وار کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حالیہ مار پڑنے کے بعد بھارت دوبارہ پراکسی وار کا سہارا لے رہا ہے ۔انہوں نے کہا یہ نہ سمجھا جائے جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے ۔

