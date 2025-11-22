طاقت اورتقسیم کی دوڑ امن کیلئے خطرہ :اسحاق ڈار
کچھ عناصر خطے میں عدم استحکام چاہتے ،غزہ میں مظالم بند ،تنازع کشمیر حل کیا جائے یورپی یونین وزارتی فورم سے خطاب ، سنگاپور ودیگر کے وزرا خارجہ سے ملاقات
برسلز، اسلام آباد (دنیا نیوز، وقائع نگار)نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تقسیم اور طاقت کی دوڑ دنیا، خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے ، برسلز میں ‘یورپی یونین انڈو پیسفک وزارتی فورم’ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے ۔ اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری پاکستان کی اولین ترجیح ہے ، کچھ عناصر خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں جاری مظالم فوری طور پر بند کیے جائیں۔ مقبوضہ کشمیر کے تنازع کے پرامن حل تک خطے میں دیرپا امن قائم نہیں ہوسکتا۔برسلز میں اسحاق ڈار نے سنگاپور، سلووینیا، برونائی، سری لنکا، ڈنمارک، پولینڈ اور کمبوڈیا کے وزرائے خارجہ کے علاوہ جاپان کے نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ ملاقاتیں یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ اور نائب صدر کاجا کالاس کی جانب سے چوتھے یورپی یونین انڈو پیسیفک فورم کے موقع پر د ئیے گئے گالا ڈنر میں ہوئیں۔