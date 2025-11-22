27 ویں کی طرح 28 ویں ترمیم بھی رکتی نظرنہیں آ رہی
(تجزیہ:سلمان غنی) اٹھائیسویں ترمیم کی بازگشت اس وقت ہی شروع ہو گئی تھی جب 27ویں ترمیم کیلئے حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورتی عمل جاری تھا اور اس وقت 27ویں ترمیم کے حوالہ سے اس طرح کی خبریں بھی عام تھیں کہ اس میں دیگر ایشوز کیساتھ این ایف سی میں ترمیم سمیت بلدیاتی اداروں اور انتخابات کو بھی آئینی تحفظ مل سکے گا۔
مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالہ سے اس وقت زیادہ تحفظات پیپلز پارٹی کی جانب سے آ رہے ہیں جو این ایف سی میں ترمیم کے یکسر خلاف ہے اور خصوصاً نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالہ سے اس کا موقف بھی مسلم لیگ ن سے مختلف نہیں، اس لئے کہ حکومت میں شامل دونوں بڑی جماعتیں نئے صوبوں کے حوالہ سے تحفظات رکھتی ہیں اور اسے وہ اپنی سیاست کے لئے بھی خطرناک سمجھتی ہیں ،جبکہ حکومت میں شامل تیسری جماعت ایم کیو ایم نے نئے صوبے کے مطالبہ کے ساتھ بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے لئے عدالت جانے ا ور عوام رابطہ مہم چلانے کا عندیہ دیا ہے ۔ لہٰذا اس امر کا جائزہ ضروری ہے کہ کیا 28ویں ترمیم کے حوالہ سے حکومت سنجیدہ ہے اور 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں یا بلدیاتی اداروں اور اس کے انتخابات کو آئینی تحفظ مل پائے گا ۔قطع نظر اس بات کے کہ 28ویں ترمیم کا منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے یا نہیں، لیکن ایک حقیقت سیاسی محاذ پر نظر آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر نظام میں تبدیلی کی کوئی نہ کوئی تجویز زیر غور ہے ۔
ملکی سیاست کا المیہ یہ ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں مضبوط بلدیاتی سسٹم مقامی حکومتوں کے نظام کی بات تو کر تی ہیں مگر اس طرف عملاً پیش رفت کرتی دکھائی نہیں دیتیں اور بلدیاتی انتخابات ہمیشہ عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے دباؤ پر ہی ہوتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک بلدیاتی اداروں اور انتخابات کو آئینی تحفظ دینے کا سوال ہے تو براہ راست حکومتیں شاید نئے صوبوں کی تشکیل پر تو نہ آئیں لیکن انہیں اب ایک مضبوط فعال اور بااختیار بلدیاتی سسٹم قبول کرنا ہوگا۔بڑی جماعتیں اپنے صوبوں پر سیاسی گرفت کمزور نہیں ہونے دینا چاہتیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اہم جماعتوں کو اس پر پیش رفت کرنا ہوگی ۔ نظر یہ آ رہا ہے 27ویں کی طرح 28ویں ترمیم بھی نہیں رکے گی اور وہ کام جو بڑی سیاسی جماعتیں نہیں کرنا چاہتیں وہ حکومت کو کرنا ہوں گے ۔ 28ویں ترمیم متنازعہ امور پر اتفاق رائے پیدا کر پائے گی یا نہیں ،یہ تو وقت بتائے گا۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی جماعتیں اور ان کی حکومتیں اپنے حکمرانوں اور اشرافیہ کی بجائے عوام کے حقوق اور ضروریات کو ترجیح دیں ۔