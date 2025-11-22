صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئین کے تحت تمام مذہبی برادریوں کے حقوق محفوظ :وزیر قانون

  • پاکستان
آئین کے تحت تمام مذہبی برادریوں کے حقوق محفوظ :وزیر قانون

نیدرلینڈز کے سفیر سے ملاقات، انسانی حقوق کے فروغ تحفظ ودیگر امور پر تبادلہ خیال عزت، مساوات، تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے کیلئے باہمی تعاون ناگزیر ،وفد سے گفتگو

 اسلام آباد( نیوز ایجنسیاں )وفاقی وزیر انسانی حقوق سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ملک میں تمام مذہبی برادریوں کے حقوق آئینِ پاکستان کے تحت محفوظ ہیں ۔وفاقی وزیر قانون سے نیدرلینڈز کے سفیر ہائی ایکسی لینسی رابرٹ یان سیگرٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ سے متعلق جاری اقدامات پر تبادلہ خیال اور دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط  بنانے پر گفتگو کی گئی۔وزارت انسانی حقوق سے جاری اعلامیہ کے مطابق وفاقی وزیر نے سفیر کا خیرمقدم کیا اور پاکستان کی انسانی حقوق کے شعبے میں ترجیحات کی تکمیل کیلئے نیدرلینڈز کی مستقل معاونت اور دلچسپی کو سراہا۔ فریقین نے مساوات، شمولیت اور تمام شہریوں کی فلاح و بہبود کے فروغ کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ، دریں اثنا وفاقی وزیر قانون سے ہیڈ آف ایوانجیلیکل لوتھرن چرچ آف فن لینڈ آرچ بشپ ٹیپی لوما وفد کے ہمراہ ملاقات کی اس موقع پر فریقین نے پاکستان میں انسانی حقوق کے فروغ، بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کرنے اور ہر شہری کو عزت، مساوات اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے کے لئے باہمی تعاون ناگزیر ہے ۔

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
