شاہنواز بھٹو کی شہادت جمہوری قوتوں کیلئے مشعلِ راہ ،پی پی رہنماؤں کا خراج عقیدت

  • پاکستان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)رکن قومی اسمبلی ڈا کٹر نفیسہ شاہ ،پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل محمد ہمایو ں خان اور ندیم افضل چن نے شہید شاہنواز بھٹو کی 67ویں سالگرہ پر خراجِ عقیدت پیش کیا ۔

ان رہنمائوں نے کہا کہ شاہنواز بھٹو کی شہادت آمریت کے خلاف ایک تاریخی علامت اور جمہوری قوتوں کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔شہید شاہنواز بھٹو بہادر اور نڈر لیڈر تھے ان کی جوانمردی، سیاسی بصیرت اور عوام سے محبت آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے حوصلے کو مضبوط اور عزم کو تازہ کرتی ہے ۔

