قائم مقام صدر کا ملتان میں سموگ کی شدت پراظہار تشویش
کمشنر ملتان کو شہریوں کو ریلیف دینے کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت یوسف گیلانی کا محمود گروپ آف ٹیکسٹائل ملز کا دورہ ، سہولیات دینے کا عزم
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)قائم مقام صدرِ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سے کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے ملاقات کی، قائم مقام صدر نے سموگ کی موجودہ شدت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ سموگ سے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فوریاور سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے پیشِ نظر ہسپتالوں میں سہولیات کو بہتر بنایا جائے ، ملاقات کے دوران موسیٰ پاک دربار کی تعمیر سے متعلق امور بھی زیرِ بحث آئے ۔ قائم مقام صدر نے ہدایت کی کہ دربار کے رکے ہوئے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔دریں اثنا سید یوسف رضا گیلانی نے ملتان انڈسٹریل سٹیٹ میں محمود گروپ آف ٹیکسٹائل ملز کا دورہ کیا ،گروپ کے سربراہ خواجہ انیس نے انہیں بریفنگ دی۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ حکومت صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات جار ی رکھے گی ۔