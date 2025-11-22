پنجاب :ناقص کارکردگی والے کالجز آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ
لاہور(آئی این پی)پنجاب میں ناقص کارکرد گی والے کالجز کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاری کر لی گئی ، کم کارکردگی والے جنرل کالجز کوبھی آؤٹ سورسنگ کیا گیا، 100سے کم طلبہ والے کالجزپہلے مرحلے میں آؤٹ سورس ہوچکے ہیں۔
حکومت کو جنرل کالجز آؤٹ سورسکرنے کی تجویز ارسال کردی گئی، حکام کے مطابق کالج مینجمنٹ کمیٹیز کانیاڈھانچہ بھی تیارکیاگیا ہے ، نئی کمیٹیوں کی تشکیل کے بعد20ارب کے فنڈزموثر طورپراستعمال ہوں گے ۔ آؤٹ سورسنگ پالیسی جلد کابینہ میں منظوری کیلئے پیش کی جائے گی۔