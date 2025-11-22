صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :ناقص کارکردگی والے کالجز آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ

  • پاکستان
پنجاب :ناقص کارکردگی والے کالجز آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ

لاہور(آئی این پی)پنجاب میں ناقص کارکرد گی والے کالجز کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاری کر لی گئی ، کم کارکردگی والے جنرل کالجز کوبھی آؤٹ سورسنگ کیا گیا، 100سے کم طلبہ والے کالجزپہلے مرحلے میں آؤٹ سورس ہوچکے ہیں۔

حکومت کو جنرل کالجز آؤٹ سورسکرنے کی تجویز ارسال کردی گئی، حکام کے مطابق کالج مینجمنٹ کمیٹیز کانیاڈھانچہ بھی تیارکیاگیا ہے ، نئی کمیٹیوں کی تشکیل کے بعد20ارب کے فنڈزموثر طورپراستعمال ہوں گے ۔ آؤٹ سورسنگ پالیسی جلد کابینہ میں منظوری کیلئے پیش کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak