وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوامیں ’نرسنگ ایمرجنسی‘ نافذ کرنے کا اعلان
ڈاکٹرز ، سپیشلسٹس کی کمی کو پورا کرنے کیلئے بھرتی کا عمل جلد مکمل کیا جائے وسائل کی کمی کو صحت عامہ کی بہتری کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دینگے :سہیل آفریدی
پشاور(بیورورپورٹ)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیرصدارت محکمہ صحت کا اہم اجلاس ہوا جس میں شعبہ صحت کی مجموعی صورتحال، جاری اصلاحات اور مستقبل کی ضروریات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے نرسز کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر صوبے میں‘نرسنگ ایمرجنسی’ نافذ کرنے کا اعلان کیا اور نرسز کی خالی اسامیوں پر ایٹا کے ذریعے بلاتاخیر بھرتیاں یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں اور مراکز صحت میں ڈاکٹرز اور سپیشلسٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھرتیوں کا جاری عمل بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اور واضح کیا کہ بھرتیوں کے مجموعی عمل میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے ۔ پشاور، کوہاٹ اور ملاکنڈ میں کثیر بیڈز پر مشتمل نئے ہسپتالوں کے قیام کا جائزہ لیا جائے اور اس سلسلے میں قابل عمل تجاویز پیش کی جائیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت وسائل کی کمی کو صحت عامہ کی بہتری کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دے گی۔