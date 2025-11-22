NFC ایوارڈکیلئے اراکین اسمبلی کو کردار اداکرنا ہو گا،فیصل کنڈی
صوبائی حکومت کو مشورہ دیا اپنا مقدمہ دلائل سے لڑا جائے ،نورعالم خان سے گفتگو گورنر پختونخوا سے چرچ آف فن لینڈ کے وفدکی ملاقات، بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال
اسلام آباد،پشاور (سٹاف رپورٹر،اے پی پی )گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں صوبہ کے حقوق کے لئے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان سے گفتگو کے دوران کیا جنہوں نے گزشتہ روز ان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ، انہوں نے کہا کہ میں نے صوبائی حکومت کو بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ صوبہ کا مقدمہ دلائل کے ساتھ وفاق میں لڑا جائے گا اور میں صوبہ کے وکیل کا کردار ادا کرونگا ۔ دریں اثنا چرچ آف فن لینڈ کے عہدیداروں کے وفد نے گورنر خیبرپختونخوا سے گورنر ہاؤس پشاور میں ملاقات کی جس میں بین المذاہب ہم آہنگی، گڈ گورننس اور امن کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے بتایا کہ گرجا گھروں سے ہمیشہ انسانیت کے احترام اور امن کا پرچار کیا گیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبہ میں تمام مذاہب کے درمیان بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کی فضا قائم ہے ۔