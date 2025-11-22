صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاورہائیکورٹ :پختونخوا اسمبلی کے 2افسروں کی ترقی کیخلاف درخواست،فریقین سے جواب طلب

  پاکستان
پشاور(بیورورپورٹ)پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں تعینات دو افسروں کی اپ گریڈیشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پارلیمانی سروسز اور سپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی سمیت متعلقہ فریقین سے جواب طلب کرلیا۔

 عدالت نے اگلی سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت کردی ،سماعت جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس فہیم ولی نے کی ، درخواست گزار کے وکیل علی عظیم آفریدی نے عدالت کو بتایا کہ سپیشل سیکرٹری اور ڈائریکٹر لا ء خیبرپختونخوا اسمبلی فخرعالم کو دو دو بار غیر قانونی طور پر اپ گریڈیشن دی گئی ہے ، وکیل نے سپیشل سیکرٹری سید وقار شاہ کی گریڈ 20 اور 21 میں ترقی پربھی اعتراض اٹھایا۔علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے وزیر ہائوسنگ ڈاکٹر امجد کا نام پی این آئی ایل میں شامل ہونے کے معاملہ میں پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے متعلقہ فریقین سے جواب طلب کر لیا ، عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو نئی درخواست جمع کرانے کی ہدایت کر دی ۔

