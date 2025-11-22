صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاجی تحریک ، منقسم اپوزیشن کو اہداف کے حصول میں مشکلات

  پاکستان
احتجاجی تحریک ، منقسم اپوزیشن کو اہداف کے حصول میں مشکلات

پہلے جلسے جلوس دھرنے نتائج نہ دے سکے ، موجودہ تحریک بھی "زنگ آلود تلوار" قرار

اسلام آباد (سہیل خان)اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کشمکش کے باعث حکومت پر مؤثر کاری ضرب لگانے کی سکت پیدا نہیں ہو سکی، متعدد بار حکومت نہ چلنے دینے کے اعلانات کئے گئے ، مگر عملی نتائج سامنے نہ آنے سے یہ بیانات محض دعوے ہی ثابت ہوئے ،بہر حال اس بار بھی منقسم اپوزیشن کو اپنے اہداف کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے ۔ اب پی ٹی آئی کے بجائے تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان کے قائد محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں نے سڑکوں کا رخ کیا ، سابق وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں چلنے والی حکومت مخالف تحریک بے نتیجہ رہی، جس کے بعد ناقدین اپوزیشن کی موجودہ تحریک کو بھی "زنگ آلود تلوار" قرار دے رہے ہیں ،اب تک جلسے ، جلوسوں، ریلیوں اور دھرنوں کے باوجود حکومت گرانے کے دعوے عملی شکل اختیار نہ کر سکے اور اپوزیشن رہنما ہر بار بغیر نتائج گھروں کو لوٹ گئے ، اب اپوزیشن نے 27 ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کو بنیاد بنا لیا ہے اور اس ترمیم پر ملک بھر میں اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔احتجاجی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اپوزیشن جماعتیں نئے نعروں کے ساتھ سڑکوں پر آئی ہیں ۔ اس صورتحال کے باوجود بہرحال منقسم اپوزیشن کو اپنے اہداف کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے ۔ 

