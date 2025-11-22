اسلام آباد ہائی کورٹ بار اپنی نئی عمارت میں منتقل ،کام کاآغاز
پرانی جگہ کوئی دفتری کام نہیں ہو گا، وکلا تمام معاملات نئی بلڈنگ میں نمٹائیں:سیکرٹری بار اسلام آبادہائیکورٹ کی ممکنہ منتقلی ،ہائیکورٹ بار مخالفت ،ڈسٹرکٹ بارحمایت میں نکل آئی
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جی-5شاہراہ دستور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے متصل اپنی نئی تعمیر شدہ عمارت میں منتقل ہوگئی،جہاں دفتری کا باقاعدہ آغاز کردیا گیا ہے ۔ سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار منظور ججہ کے مطابق بار کی ایگزیکٹو باڈی کا آج اجلاس بھی نئی عمارت میں طلب کیا گیا ہے ،اعلامیے میں وکلاء سے درخواست کی گئی ہے کہ پرانی جگہ پر کوئی دفتری کارروائی نہیں ہو گی، اس لیے اپنے تمام معاملات نئی بلڈنگ میں ہی نمٹائیں۔علاوہ ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ممکنہ منتقلی سے متعلق خبروں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عدلیہ کی کسی بھی عمارت یا ادارے کو بغیر مشاورت منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کی جائے گی،ڈسٹرکٹ بار کادائرہ اختیار نہیں کہ وہ ہائیکورٹ کی منتقلی سے متعلق کوئی بیان جاری کرے ، بعدازاں ہائی کورٹ بار کے صدر واجد علی گیلانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا وفاقی آئینی عدالت کو ہائی کورٹ کی جانب سے عارضی جگہ فراہم کی گئی ہے ، مگر حتمی طور پر اسے سپریم کورٹ کی عمارت میں منتقل ہونا ہے ،انہوں نے مطالبہ کیا وفاقی آئینی عدالت کو مستقل طور پر وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل کیا جائے ۔ادھراسلام آباد ہائی کورٹ کی منتقلی کے معاملہ پر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو باڈی نے جنرل باڈی کا اجلاس آج طلب کرلیا،بار کے صدر نعیم علی گجر اور سیکرٹری عبدالحلیم کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق بار کابینہ کے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی 10 - G میں منتقلی کا معاملہ زیر بحث آیا، بارکابینہ نے حکومتی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ منتقلی سے وکلا اور سائلین کو آسانی ہو گی۔