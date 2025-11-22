عالمی معیشتیں تیزی سے صاف توانائی کی طرف بڑھ رہیں ، مصدق
ملک میں اور عالمی سطح پر سبز مہارتوں میں سرمایہ کاری ناگزیر ہو چکی ، خطاب
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ عالمی معیشتیں تیزی سے صاف توانائی، کم کاربن ترقی اور پائیدار صنعتی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہیں، ایسے میں ایک منصفانہ، آب و ہوا سے محفوظ اور معاشی طور پر مسابقتی مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں اور عالمی سطح پر سبز مہارتوں میں سرمایہ کاری ناگزیر ہو چکی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یو این کلائمیٹ سمٹ (کوپ 30) میں پاکستان پویلین پر منعقدہ اعلٰی سطح سائیڈ ایونٹ ایک پائیدار پاکستان کے لیے سبز مہارتوں کی تعمیر سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان دنیا کے موسمیاتی لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور ممالک میں سے ایک ہونے کے باوجود نوجوان آبادی، کاروباری صلاحیت، بڑھتے ہوئے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم اور اس شعور کی وجہ سے بڑے مواقع رکھتا ہے کہ مستقبل کی معیشت سبز، جامع اور جدت پر مبنی ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ سبز مہارتوں کی ترقی اب اختیار نہیں بلکہ لازمی ہو چکی ہے کیونکہ یہ موسمیاتی لچک میں اضافہ، صاف توانائی کی منتقلی، وسائل کے موثر استعمال اور عالمی سبز سرمایہ کاری تک رسائی کا ذریعہ ہے ۔ اگر ترقی پذیر ممالک نے بروقت اپنی ورک فورس کو دوبارہ تربیت نہ دی تو عالمی منڈیاں سخت ماحولیاتی تقاضوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔